Monasterio y Villacís no se miran a la cara en los premios de la revista 'Elle'

La revista Elle celebró la primera edición de los premios Elle Woman Awards, que destacan a mujeres por su liderazgo en la sociedad y su contribución para visualizar el talento femenino. Una convocatoria que ha reunido a un buen grupo de personas, manteniendo en todo momento las medidas adoptadas para combatir el covid-19.

Entre las premiadas se encontraba Vanesa Martin, en el apartado de música; en Literatura, María Dueñas; Comunicación digital, María Pombo; Moda, Laura Corsini; en Gastronomía, Pepa Muñoz por su restaurante El Qüenco de Pepa, que es todo un referente.

Unos premios con la asistencia de diferentes mujeres del mundo de la política, como Andrea Levy, que no tuvo ningún problema de hablar por el momento político tan delicado por el que se está viviendo en España: “Pues ante los terremotos políticos hay que tener mucha calma y, sobre todo, porque ahora la palabra la tienen los madrileños que van a poder ir a votar libremente y poder escoger estabilidad. Creo que en estos momentos de incertidumbre social provocada por la pandemia y la posterior crisis económica, los madrileños van a elegir estabilidad, libertad, y a Ayuso. Pienso que es la opción que da más posibilidades de que vayamos a una calma y a una tranquilidad política, que no juegue con los madrileños, sino que gobierne en beneficio de todos los madrileños. Así que le deseo mucha suerte a mi compañera Ayuso", declaró.

Por su parte Rocío Monasterio también opinó ante los medios sobre el momento político que se está viviendo. “Nosotros no vamos a permitir un golpe institucional. No vamos a permitir que Sánchez asalte la Comunidad de Madrid, con lo cual, Vox hará todo lo posible con ese escrito y sí hace falta, yendo al Constitucional para frenar ese asalto a las instituciones. Iremos a elecciones porque el pueblo de Madrid tiene derecho a ir a las urnas y expresar lo que quiere”.

Respecto a la situación de incertidumbre que se está viviendo en Murcia por la moción de censura, Monasterio expresó: “Les deseo suerte porque con Ciudadanos igual pactan eso, y al día siguiente hacen exactamente lo contrario. Nosotros siempre apoyaremos a la legalidad, a los madrileños, a la defensa de la libertad y apoyo a la decisión que ha tomado la Sra. Díaz Ayuso de convocar elecciones”.

Begoña Villacís coincidió en el photocall con Monasterio pero no se miraron a la cara en ningún momento. La vicealcaldesa de Madrid comentó lo agradecida que estaba por entregar un premio. “Son todas mujeres muy notables. Pienso que este año de pandemia las mujeres hemos tenido que dar al máximo de nosotras, teletrabajar, que no es lo mismo que conciliar casa, bizcochos, y tantas cosas. Pienso que hay que darles el premio a todas las españolas. Durante la pandemia todas hemos luchado mucho y yo no soy diferente, no soy la única que tiene dos hijas adolescentes y un bebé. Desde luego cuesta mucho más la adolescencia, es necesario tener muchas conversaciones. Ver cono tu niña se va transformando, es una parte muy bonita y creo que en mi caso se están transformando muy bien. Se están convirtiendo en mujeres y es muy bonito. Mis hijas se están educando en la igualdad y en el feminismo, cierto es que en mi caso lo he vivido desde pequeña en mi casa”.

Eugenia Carballedo, Consejera de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, también dio su opinión acerca de los hechos acontecidos en Murcia, y la moción de censura. “Es una nueva sorpresa para todos. Uno piensa que un partido, en este caso Ciudadanos, ha tomado una decisión tan relevante como presentar una moción de censura y obviamente lo tiene todo armado. Esta mañana he escuchado a la presidenta de Ciudadanos confirmar que ese extremo lo tenían controlado. Sí no ha sido así, estamos ante una imprevisión o una ocurrencia, no sé cómo calificarlo, y tampoco estoy en Murcia como para saber todos los detalles del asunto. En todo caso, es un dato objetivo que nos hace pensar que la presidenta de la Comunidad de Madrid hizo muy bien tomando la decisión que adoptó el pasado miércoles”.