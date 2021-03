Nueva guerra para Kiko Rivera: su tío Bernardo asegura que es un mentiroso

Belén Esteban contó el pasado miércoles en exclusiva una información sobre el último conflicto que se habría desatado en el interior de la finca Cantora. Según una fuente muy cercana a la familia, Bernardo Pantoja se habría trasladado a Cantora acompañado de un amigo para visitar a su madre doña Ana. Una vez allí, Agustín Pantoja se negó a abrirles la puerta y les pidió que abandonasen inmediatamente las inmediaciones. Una noticia que fue confirmada por el propio Kiko Rivera, que lamentó el trato que habría recibido el padre de Anabel Pantoja.

Sin embargo esta historia ha dado un giro inesperado ya que ha sido desmentida por el propio Bernardo Pantoja, que durante la tarde de este jueves se puso en contacto con Chelo García Cortés para dejar como mentiroso a su sobrino: "Me esta llamando todo el mundo, no para el teléfono, ni el de Junco ni el mío. No he ido a Cantora con ningún Paco, a mí ¿cómo me van a prohibir la entrada de Cantora y no me van a dejar ver a mi madre?", dijo. El padre de Anabel Pantoja afirmó que todo lo que contó ayer Belén Esteban "es mentira".

Al percatarse de su llamada estaba siendo emitida, Bernardo cortó la comunicación y Chelo explicó que lo notó "muy nervioso, muy enfadado": "Me ha dicho que no le han impedido la entrada en Cantora, él está en Sevilla y no se puede desplazar. Está muy cabreado por todo lo que se está diciendo. Yo tengo buena relación con él y me da pena", expresó la periodista.

El programa se puso en contacto con Kiko Rivera, que insistió en su información y aseguró que su tío "está mintiendo": "Mi tío no quiere enmarronarse, cuando yo digo una cosa es porque es verdad, si no llamar a mi tío conmigo delante. El pobrecito mío no quiere meterse en líos, mi tío Agustín lo dejó en la puerta, y eso es así. El no querrá más marrones. Lo único que quiere es ver a su madre y no le dejan. Ese señor (tío Agustín) no se ha enterado que esa no es su casa".

Además, el hijo de Isabel Pantoja dejó claro que la persona que le llama a él es el acompañante de su tío y le conoce desde que era pequeño. Esta persona iba a Cantora a pedir el dinero que se le debe, que según contó Belén Esteban, es más de 65.000 euros. Kiko terminó su discurso asegurando que este señor es el que vendió La Pera y conoce muy bien a su madre y a su tío Agustín.