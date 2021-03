Lely Céspedes niega las acusaciones de robo y cuenta la situación "crítica" que atraviesa

Lely Céspedes acudió este viernes a Sálvame Diario para aclarar la información que salió a la luz hace unos días en el espacio de Telecinco en la que se afirmó que le habían pillado robando en supermercado. Una testigo aseguró que había visto a Lely Céspedes en un supermercado metiendo artículos en una bolsa con doble fondo. La acusaba de robar artículos como jamón ibérico o queso por valor de 100 euros.

Carlota Corredera tuvo una charla muy emotiva con la invitada en la que además de hablar sobre el complicado momento que está viviendo, enseñó a cámara el ticket de compra que certifica que ella no habría cometido el citado hurto: "Esta es la factura de la compra. Si tuviera que robar, robaría, pero no lo he hecho", dijo mirando a cámara muy emocionada.

La ex de Ernesto Neyra aprovechó para hacer una crítica al programa, ya que esperaba que le hubiesen llamado antes de emitir el testimonio de la anónima que afirmaba que la había visto robando: "Me duele que no me hayáis llamado antes, lo habéis cebado y yo siempre me porto bien con vosotros. También me duele eso".

Lely no pudo contener las lágrimas y terminó explotando: "Mi situación es crítica. Mi ilusión en la vida ahora mismo es tener la nevera llena, cuando hago compra abro el frigorífico 40 veces para mirarlo. Quiero ser fuerte y me merezco ser feliz, me merezco tener una oportunidad. Yo tengo muchas ganas de luchar, pero es muy complicado para una mujer y más con 50 años que voy a cumplir ahora. Yo por mis hijos haría lo que fuera, si no tuviera dónde conseguirlo, robaría, pero no lo he hecho. Voy a la cruz roja a pedir, con un coche que está sin pagar y que me lo van a quitar, quiero trabajar y quiero sacar a mi familia adelante. Soy una superviviente y lo voy a demostrar".

La invitada confesó que necesita trabajo porque tiene que hacer frente a muchos pagos. En muchas ocasiones se ha encontrado la nevera de su casa vacía, pero acude a Cruz Roja para recibir esa ayuda que necesita. Su historia conmovía a Carlota Corredera, que no podía evitar las lágrimas y hacía una reflexión: "Hay mucha gente que está como tú y los que no estamos en tu situación no somos conscientes de la suerte que tenemos".