Nuria March: "A mi hijo nunca le he apartado de la familia Franco"

Nuria March fue una de las invitadas, que asistió a la entrega de premios de la revista Elle, y como ella misma comentó es una asidua lectora de esa publicación, y mantiene una estrecha amistad con su directora, Benedetta Poletti. La empresaria es dueña de una agencia de comunicación, y es una trabajadora nata. "Durante este tiempo tan difícil, he perdido algunos clientes, pero en cambio, también he ganado otros, y afortunadamente el barco lo mantengo a flote. Llevo toda la vida trabajando, y nunca he echado de menos una ayuda por parte de nadie. Siempre he sido muy independiente, he sacado sola a mi hijo adelante, es muy buen estudiante, y estoy muy orgullosa de él. Es mi carta de presentación, es un chico muy bien educado, con valores y muy respetuoso, moderno en su tiempo. Un señor". Así de orgullosa lo describió.

Jaime, es así como se llama, estudia en una de las escuelas mas prestigiosas de Paris, y allí comparte piso con otros amigos. La relación con su madre es impecable. "La distancia la llevamos bien, siempre he luchado para que estudiara fuera, y lo hemos conseguido, hablamos todos los días por teléfono, viene a verme continuamente, y yo también voy, aunque ahora no podemos por las circunstancias".

Al preguntarle como es la relación con la familia Franco, que es la paterna, dijo que por supuesto su hijo se llevaba muy bien con todos. "Yo nunca le he apartado de la familia de su padre, es más se adoran. Jaime lo vive en la distancia, es otra generación, pero repito que se llevan muy bien todos los primos, al igual que con los de mi familia". A cerca de los últimos acontecimientos ocurridos en la familia Franco, comentó que le afecta, aunque lo ve con otros ojos. "Sí estuvo presente en los actos en El Valle de los Caídos, como te he dicho antes, es su familia. Tiene que vivir lo que sea, y yo no me interpongo". Así lo explicó.

Nuria desde hace tiempo mantiene una lucha judicial, con su exmarido Jaime Martínez-Bordiú. "He ganado, hay una sentencia y también interpuesto un recurso. Jurídicamente no se explicarlo muy bien. Tengo que defender a mi hijo, que es de lo que se trata, porque es dependiente y vive conmigo, y yo soy quien defiende sus intereses, todo lo que hago es lo mejor para él". Más clara no pudo ser.

La empresaria tiene el corazón ocupado desde hace 3 años y medio. "Estoy muy feliz, con John, mi corazón esta latiendo y estoy comprometida, me casaré cuando todo esto termine. Es americano, y de verdad estamos muy felices. Mi hijo está encantado, y nunca ha sido posesivo, todo lo contrario. Mi pareja, tiene 3 hijos, y ya es abuelo, todos nos llevamos muy bien, su familia vive en Londres. Voy a ejercer de abuela postiza, pero estoy encantada. Todavía falta mucho para que me haga Jaime, todavía es muy pronto, Jaime, tiene 21 años, y tiene que vivir mucho." No me gusta alardear ni mucho menos. Soy consciente del sufrimiento de mucha gente.

El confinamiento según contó la pasó sola. "John llegó de viaje, y por prevención no nos vimos, y cada uno estuvimos en nuestra casa. Yo no paré de trabajar, Para sacar adelante a empresa, y también tuve tiempo para hacer deporte, tocar la guitarra y cantar. Es mi afición." Ahora mismo lo único que pido es salud, e ilusión para todo el mundo, creo que a todos nos hace falta".