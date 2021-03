Jorge Javier amenaza con demandar a Karmele por sus últimos insultos

Karmele Marchante agitó Twitter el pasado sábado publicando una serie de mensajes dirigidos a Jorge Javier Vázquez y Kiko Matamoros con graves insultos y acusaciones, algo que ya se ha convertido en costumbre. La excolaboradora de Sálvame, que abandonó el programa por decisión propia en 2016, se enteró de que la mencionaron en un momento de la emisión del Deluxe: "Me acaban de avisar que el cocainómano y ladrón de Hacienda está hablando de mí en esa pocilga de basura de Telecinco y el enano psicópata no lo ha parado. Les tengo amenazados: como me mencionen, canto", escribió la periodista en un primer momento.

Su enfado y el tono de los tuits fueron subiendo poco a poco. "¿Dos misóginos, maltratadores y ególatras se atreven a mencionarme? Vaya par de desdichados solos y abandonados. Uno le da al alcohol y el otro al polvo. Solos y desdichados", insistió muy molesta. "El operado-enfermo-sempiterno-asalta-cunas y cobarde defraudador y el enano solitario-psicópata-enfermo de ego que se callen la boca de hablar de mí. ¡Vaya par de cestos! Ya no les queda ni piel el uno para estirarse y el otro para esa grasa que lo convierte en enano, misógino (...) ¿No tienen otra cosa que hablar de mi ese par de eunucos castrados?".

Cabe recordar que la relación entre Jorge Javier y Karmele no terminó de la mejor manera tras sus enfrentamientos en televisión y parece que ese odio continúa muy presente. También atacó al programa en el que trabajó durante años, al que califica de "pocilga": "El circo endogámico donde novias, novios, exparejas y amantes chupan del bote. Me largué sin despedirme. Trabajar ahí era un estercolero de muchos caminos. Drogas, maltrato, bullying, misoginia.... He entrado en brote porque dos botarates han mencionado mi nombre en una ciénaga de la que me borré hace tres años", sentenció, aunque prometió "comenzar a contar cosas" sobre los implicados.

A raíz de estos comentarios, Jorge Javier Vázquez ha puesto en manos de su abogado este tema y está estudiando la posibilidad de demandar a Marchante. "Esa mujer no calibra el alcance de sus insultos y ya puede ir buscando un letrado que la defienda", explica una fuente cercana al presentador de televisión a Informalia.