Kiko Rivera no asiste a su primer día de terapia contra sus adicciones

El pasado fin de semana Kiko Rivera anunció que este lunes comenzaría con un programa de rehabilitación en un conocido centro de terapia sevillano para superar su adicción a las drogas. Durante una entrevista en su canal de Twich con su amiga Sofía Cristo, el hijo de Isabel Pantoja explicó que ha tomado esta decisión después de muchos meses y temiendo que la guerra que mantiene con su madre le haga recaer.

Para apoyarlo en su recuperación, Sofia Cristo se trasladó a primera hora de este lunes hasta Sevilla y así supervisar personalmente su primer día en el centro. Hay que recordar que la hija de Bárbara Rey sufrió la misma adicción que Kiko Rivera y que desde su rehabilitación, se dedica a ayudar a personas con adicciones a recuperar su vida.

"Quiero preservar la intimidad de todos los pacientes y también la de Kiko, como es normal. Es un tratamiento muy personal, privado y hay que proteger al paciente siempre. Kiko tiene su plan terapéutico hecho, que está en muy buenas manos, como el resto de pacientes y que si él quiere contar algo, ya que os lo cuente él, por mi parte y por parte de los demás terapeutas vamos a preservar su intimidad (...) Lo acompañaré como puedo acompañar a otros pacientes, yo hago visitas en todos los fórums de toda España", dijo Sofía a Europa Press minutos antes de partir a Sevilla.

"Esto es una carrera de fondo y no una carrera de velocidad, esto dura mucho tiempo, pero lo que os quiera contar él. Lo que sí os pido por favor es que, como hay muchos más pacientes, el hecho de que estéis todo el día en la puerta del centro...", explicó cuando le preguntaron si confía en que su amigo pueda recuperarse.

A pesar de todo el apoyo recibido tanto por parte de sus seguidores, como sus propios amigos, Kiko Rivera no se presentó a la terapia. Sofía Cristo, muy discreta, evitó explicar los motivos de la ausencia del Dj en el centro. "Yo nunca he dicho la hora y el día, no sé quién lo ha dicho. El centro tampoco. Jamás he avisado a nadie, sí que se dijo que se iba a empezar esta semana, pero jamás he dicho ni el día ni la hora", explicó. Irene Rosales, por su parte, tampoco quiso aclarar las razones por las que su marido no asistió a su primer día de terapia.