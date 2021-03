Emiten una entrevista inédita de Iker Casillas hablando de su matrimonio: "Hay muchas cosas detrás"

El programa Sálvame emitió este lunes en exclusiva los reveladores audios de la entrevista inédita que Iker Casillas concedió hace casi un año al periodista Gustavo González. Una conversación que coincide con el comienzo de los rumores de separación de su mujer Sara Carbonero.

En la entrevista, realizada en agosto de 2020, Iker habla sobre cómo les había cambiado la vida, tanto a él como a su mujer, a raíz de los problemas de salud que han sufrido en los últimos años: "La cabeza me ha cambiado porque lo que me ocurrió no sé si te hace más humano (...) Estas cosas en la vida te marcan, lo que te hacen es ser un poco más egoísta", asegura en la grabación, donde también confiesa que estaba en un momento en el que prefería hacer planes para "disfrutar del día a día", más que a largo plazo.

Gustavo le preguntó sobre una hipotética separación e incluso le dio el nombre de la fuente que le había revelado que su matrimonio estaba en crisis. Sin embargo Iker esquivó la pregunta: "Mañana no sé qué va a pasar, a lo mejor en dos años nos separamos y me dices que yo no te he dicho que es no. Pero es dentro de dos años, no ahora, ¿sabes? Hay muchas cosas detrás (del matrimonio) no solo la imagen de Instagram, como yo digo".

Además explicó que si algún día tenía que dar la noticia, la daría él mismo: "El día que me separe, igual que cuando me han pasado las cosas, he de decirlo. De hecho, mañana voy a sacar un comunicado diciendo que me retiro del fútbol. Lo voy a decir yo, no me tiene que decir nadie nada".

En los audios asegura estar "cansado" de este tipo de especulaciones: "Igual no me separo...o sí", dice, dejando en el aire la decisión: "Ahora nos vamos a mi pueblo. Le gusta (a Sara) pero allí vamos a estar en un sitio que es un bar de pueblo, te sientas en una mesa de plástico... Ahora está más contenta porque como yo no puedo pimplar, solo bebo buen vino".

Uno de los momentos en los que los rumores de divorcio se intensificaron ocurrió durante el entierro del abuelo de Sara, al que Iker no acudió. Según el exportero, no lo hizo "por una cuestión de tiempo": "Tenía que ir a Oporto para hacerme el test de coronavirus".

Asimismo, en la entrevista afirma que la adquisición de una casa en Madrid a su nombre, fue una "mera inversión": "Me la he comprado porque la venden a buen precio, no por nada". Es más, aunque es madrileño y dice que le encanta Madrid, en realidad "detesta" vivir en la capital porque le parece "una jungla": "No sabemos ni qué vamos a hacer ni dónde vamos a estar cuando volvamos de Oporto".