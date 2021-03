Isabel Pantoja mueve ficha para poner fin a uno de sus mayores problemas legales

Nuevas informaciones sobre el conflicto legal que enfrenta a Isabel Pantoja contra Loli, una antigua amiga quiosquera de 82 años a la que presuntamente debe 76.000 euros. Una deuda que la tonadillera habría contraído hace siete años, coincidiendo con su entrada en prisión, y que terminará por resolverse en los juzgados.

Según desveló en exclusiva este lunes Antonio David Flores, los abogados de la artista y el abogado de la quiosquera se van a encontrar en Chiclana. Allí habrá un acto de conciliación donde se negociará esa cantidad que le reclama: "Ninguna de las dos están obligadas a aparecer por allí", aclaró. De este modo, queda claro que Isabel Pantoja quiere negociar con su antigua amiga y que el conflicto no llegue a mayores. A pesar de que en el pasado Loli e Isabel tuvieron una bonita amistad, el hecho de que la cantante no le devolviese el dinero la llevó a poner una denuncia.

Este escenario evidencia que a Isabel Pantoja le las deudas, no solo las de hacienda, sino también con las personas de su pasado. Aunque por el momento la artista no se ha pronunciado, son muchas las voces que aseguran que su situación económica es preocupante. Lleva muchos meses sin trabajar en televisión y su último proyecto musical no habría funcionado lo bien que se esperaba. Además su círculo de amistades cada vez es más reducido y apenas tiene relación con su hermano Agustín y su madre, que la acompañan en Cantora.

Este fin de semana uno de sus últimos apoyos en televisión, Luis Rollán, alzaba la voz para criticarla por primera vez y anunciar el fin de su amistad. Aunque Isabel no ha hablado sobre este tema, sí lo ha hecho su hija Chabelita Pantoja, que se ha mostrado muy crítica con el colaborador en sus redes sociales: "Cuando he tenido conflictos con terceros los he resuelto por mi cuenta. Ellos los han elegido y pueden de igual manera resolver sus problemas. No me tengo que hacer cargo de absolutamente nada", dijo, tratándose de desvincular de los problemas de su madre.