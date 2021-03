Kiko Rivera pierde del todo el control: "No voy a Cantora para no meter dos hostias a Agustín Pantoja"

La nueva entrevista de Kiko Rivera en Lecturas contra su madre Isabel Pantoja pone la guinda final en el pastel de la irreconciliable familia. El Dj se sometió a la entrevista después de que uno de los hijos del doctor Cariñanos le desvelase que podía someterse a una prueba de paternidad para saber si Paquirri es su padre.

"Estoy hecho una mierda. El tiempo me está haciendo sufrir más", dice Kiko, que responde sin tapujos a las preguntas de esa prueba de paternidad. "No quería que saliese, quería que la decisión que yo tomase fuera privada. Quedármela yo", dice al respecto.

Pese a sus palabras en directo confortando a su prima Anabel y su hermana Chabelita, Kiko arremete ahora contra ellas. "Mi prima, como no tiene nada que ver con ella… ¡Habría que verla si le estuviera pasando a ella! (...) No se me olvidan las palabras de mi hermana. Le digo que, si se quiere enterar de por qué las cosas están pasando así, se lo enseño. No quiero verlo", dice en televisión. Sabe que si lo hace tiene que elegir, y a Anabel le pasa igual".

Por último, dedica unas amargas palabras al padre de su prima, Bernardo Pantoja, que hace pocos días no pudo entrar en Cantora. "Mi tío Bernardo tiene miedo de que le quiten el piso en el que vive, es de mi madre… De joven tuvo una meningitis y le ha afectado un poquito No te digo que sea un enfermo mental, pero tiene un toquecito, como dicen en mi tierra".

Tampoco se libran sus hermanos, los Rivera, aunque en menor grado. "Tíos, primos, hermanos, ¿dónde están?". "Tienes a tu mujer, pero los de tu sangre, ¿dónde están? Ninguno… ¿dónde están los que se pegan golpecitos en el pecho?…".

Pero la peor parte se la lleva esta vez su tío, Agustín Pantoja. "¡Si es cierto que el karma existe, por favor, que se acelere". "Tiene los días contados en Cantora, pero no por mi madre, por mí", dice.

Sus frases no dejan títere con cabeza: "¡No voy a Cantora porque como vaya, voy a pegar dos hostias a mi tío que va a rodar hasta abajo". "No voy porque está mi abuela. El día que falte no voy a tener siquiera el respeto de esperar. El mismo día ese señor sale de mi casa por las buenas o por las malas". "Más vale que mi madre se vaya para el cuarto si no quiere salir por patas también".

La frase del titular de portada de la revista Lecturas no deja lugar a equivocaciones: "Mi madre estaría mejor en la cárcel que en Cantora. Va a tener tiempo para reflexionar sobre todo lo que ha hecho mal y no tener a este señor (el tío Agustín) comiéndole el coco. Es su veneno".