Semana lleva a su portada la foto de Sara Denez, la joven en la que, según la revista, se estaría refugiando Íker Casillas sólo cinco días después de haber anunciado su separación de Sara Carbonero.

Se trata de una cantante y compositora cordobesa que reside en Málaga y que no sólo comparte el nombre con la periodista: también luce una bonita melena castaña, tiene unos ojos impresionantes y unos labios carnosos. Tiene 43 años y está separada desde hace unos meses.

Según la publicación, Alejandro Sanz habría ejercido de celestina, y desde el día en que se conocieron Íker ya se quedó prendado de su belleza y no paró hasta contactar con ella. Sus viajes a Andalucía habrían sido para verla.

La noticia sería notición si no fuera porque la propia joven ha acudido rauda a las redes sociales para desmentirla. Bajo una foto en la que posa junto a su pareja, Denez escribe: "Espero que pague quien dé informaciones falsas o intente hacer daño. Soy una tía normal de la vida. Tengo mi pareja y una vida tranquila. NO SOY NOVIA DE QUIEN INTENTA. Pobre Íker".

'¡Hola!' apela a la paciencia de Carbonero

¡Hola! dedica su portada a Sara Carbonero a pesar de no tener una entrevista exclusiva con la presentadora. La revista apuesta por uno de sus personajes fetiche, uno de los rostros que más ejemplares logra vender. El equilibrio conseguido por Carbonero a la hora de enseñarnos su vida privada a través de las redes sociales mientras nos oculta los detalles importantes es lo que tiene: aumenta nuestro interés por ella.

"Las claves de su separación de Íker Casillas", dice la publicación, dejando claro en este titular de parte de quién está. El futbolista es sólo un actor secundario. "Sara no pudo más", es la frase definitiva.

La revista insiste en que la pareja ha luchado hasta el último momento para continuar unidos y que "aunque arrastraban una situación complicada desde hace meses, no tenían intención de anunciar ninguna separación".

Sin embargo, según ¡Hola!, todo cambia el 10 de marzo, cuando Lecturas anuncia la noticia. "La llegada a los programas de televisión de unos audios comprometidos para el portero" precipitan el anuncio conjunto.

En su información, ¡Hola! recoge todos los momentos en los que los rumores de crisis han planeado sobre la pareja. Según el semanario, desde julio de 2020 se han sucedido las informaciones que aseguraban que no les iba bien. Sin embargo, han ido desmintiéndolo, a veces con sus silencios, pero ahora hemos sabido que también mediante intercambios con la revista. Según Sálvame, la exclusiva de su boda en ¡Hola! el 20 de marzo de 2016 se debió a un intercambio: fue la manera de parar una información comprometida para ambos.

Nuevo intento de Kiko de hundir a su madre

Kiko Rivera piensa seguir viviendo de su madre hasta que pueda vivir de sus hijos. De nuevo acude a Lecturas para vender sus miserias y arremeter a la cantante, esta vez con la excusa de que está siendo manipulada por su tito Agustín.

Una vez más, la entrevista destila odio y está cuajada de frases destructivas. "Llega destrozado a nuestro encuentro", leemos. Ahora va de mártir. "Hundido, echa de menos a su familia". Menuda forma de demostrarlo.

Se había rumoreado que Kiko iba a centrar la entrevista en las dudas que él mismo ha generado sobre su paternidad. Y, para sorpresa de muchos, no desmiente que haya intentado averiguar si el doctor Cariñanos es su padre. Lo que le molesta es que se haya filtrado: "No quería que saliese, quería que la decisión que yo tomase fuese privada".

Una vez más, de cada respuesta puede hacerse un titular. Algunos ejemplos:

"Un año o dos después de morir mi padre mi madre ya estaba firmando cosas que no eran buenas para mí. Entonces estaba feliz porque tenía pasta, que es lo único a que a ellos los mueve".

Se siente solo, y no duda en ir a por sus hermanos. "Tienes a tu mujer, pero los de tu sangre, ¿dónde están? Ninguno… ¿dónde están los que se pegan golpecitos en el pecho?…". Y luego recula: "No te estoy diciendo que no estén, mis hermanos me llaman y están conmigo. Mi prima, como que no tiene nada que ver con ella".

"Entiendo que todo el mundo mire por su culo, a algunos miembros de mi familia eso se les da muy bien". Luego sugiere que los problemas de Anabel son normales, "una cosa cotidiana. Lo mío no es cotidiano".

"Mi tío Bernardo tiene miedo de que le quiten el piso en el que vive, es de mi madre… De joven tuvo una meningitis y le ha afectado un poquito. No te digo que sea un enfermo mental, pero tiene un toquecito, como dicen en mi tierra".

Pero el objetivo a batir en esta exclusiva, la enésima, es su tío Agustín: "¡Si es cierto que el karma existe, por favor, que se acelere", dice de él. "Tiene los días contados en Cantora, pero no por mi madre, por mí".

"¡No voy a Cantora porque, como vaya, voy a pegar dos hostias a mi tío que va a rodar hasta abajo". "No voy porque está mi abuela. El día que falte no voy a tener siquiera el respeto de esperar. El mismo día ese señor sale de mi casa por las buenas o por las malas". Y remata: "Más vale que mi madre se vaya para el cuarto si no quiere salir por patas también".

Y después, pide transcripción textual de sus palabras para no ser malinterpretado. Como si hiciese falta: "Mi madre estaría mejor en la cárcel que en Cantora. Va a tener tiempo para reflexionar sobre todo lo que ha hecho mal y no tener a este señor (el tío Agustín) comiéndole el coco. Es su veneno". E insiste en que le va a venir bien volver a prisión. "En otro sitio no tiene libertad".

Además, narra un relato que apuntala su odio hacia él: asegura que no quiso pagar la fianza de Isabel para que saliese antes de la cárcel. "Ya que está dentro, que aguante un poquito más", asegura que dijo.

Olga Moreno, a 'Supervivientes'

Lecturas publica como exclusiva la información, que ya empezó a sonar en los digitales el martes por la tarde: Olga Moreno, la mujer de Antonio David Flores, pondrá rumbo a Honduras para concursar en Supervivientes. Según la revista, se trata del fichaje estrella de la temporada (eso eliminaría a Paquirrín de las quinielas)

Lo que no sabía nadie es que su marcha va a coincidir con la emisión en Telecinco de la serie documental en la que Rociíto, la madre biológica de los niños que ha cuidado Olga, va a romper su silencio de los últimos 25 años para explicar por qué no ha estado a su lado.

La noticia va a aguar, sin duda, el concurso a Olga, una mujer que ha vivido relativamente alejada de los medios. Ya se encargaban Antonio David y su hijastra Rocitín de coparlos. Ahora falta por ver cuál de los dos la defiende en los platós.

Victoriano Valencia vuelve a casa

La discreción de Paloma Cuevas es directamente proporcional a la indiscreción de su marido, Enrique Ponce. Conocemos a través de ¡Hola! que su padre, Victoriano Valencia, ha vuelto a estar ingresado durante diez días por una arritmia y una bronquitis. Sólo su núcleo más cercano conocía esta noticia.

Tras el nuevo susto, el segundo en apenas unas semanas, Paloma ha vuelto a casa el pasado viernes 12 de marzo. Ahora la familia prepara la comunión de la segunda de sus hijas, Bianca, de nueve años. Será la primera celebración de la expareja desde que se conoció, va a hacer ahora un año, su separación. La duda es si Ana Soria está invitada al evento, que podría celebrarse en la finca que Ponce tiene en Jaén.

Esther Doña cuenta cómo es su vida

Esther Doña va perdiendo fuelle. Su presencia mediática es mínima y sus andanzas interesan cada vez menos, por eso cada cierto tiempo concede unas declaraciones a ¡Hola!, su revista de cabecera.

Esta vez el motivo es que se cumple el primer aniversario de la muerte del marqués de Griñón víctima del coronavirus. Doña celebra la fecha con un posado en el que da su versión sobre sus derechos como heredera: "Poco a poco parece que se van cumpliendo las voluntades de Carlos. Mis abogados siguen trabajando en el tema de la herencia". Insiste en que Carlos la dejó como usufructuaria de todos sus bienes y que "dio el paso de casarse" con ella para que pudiera ejercer como marquesa viuda.

Añade Esther que Carlos le propuso tener hijos con él. "Pero hubiera sido muy egoísta por mi parte… Nuestra relación era más de disfrutarnos el uno del otro".

Elsa Pataky celebra su aniversario de boda

¡Hola! dedica un reportaje a Elsa Pataky coincidiendo con sus diez años de matrimonio con Chris Hemsworth, uno de los hombres más deseados del planeta. Hace una década la actriz española protagonizó una exclusiva en la misma revista vestida de novia. Fue la primera que se hacía sin que el novio apareciese en las imágenes. Él no era tan conocido como ahora y seguramente algo más tímido.

Ahora, Pataky vuelve a posar para hablar de su vida en Australia y desmentir la crisis matrimonial que les achacaron hace unas semanas: "Con Thor al fin del mundo. No me equivoqué ni una pizca cuando vi en Chris al hombre para pasar el resto de mi vida con él".

Ahora rueda en Sidney una película junto a su marido y han decidido mudarse allí con toda la familia: "Hemos matriculado a los niños en un colegio muy distinto al que iban. ¡Es la primera vez que usan zapatos para ir al cole… y uniformes".

Cóctel de noticias

Una Carolina de Mónaco irreconocible sale de su retiro para apoyar a su sobrina en un acto. Estamos acostumbrados a ver a la princesa mal peinada, lo hizo hasta en la boda de los entonces príncipes de Asturias, pero la imagen que vemos en ¡Hola! muestra a la monegasca con la cabellera prácticamente blanca repleta de canas.

Luis Medina, el nuevo marqués de Villalba, fotografiado junto a Isabel Mateos. ¡Hola! publica varias fotos del nuevo noble junto a esta joven, que se hizo famosa por ser la defensora mediática de el pequeño Nicolás.

¡Hola! "blanquea" a la duquesa de Luxemburgo. Coincidiendo con su cuarenta aniversario de boda, María Teresa ha hecho unas declaraciones en las que no menciona por qué se la conoce como la duquesa del terror, debido al trato dictatorial que ejerce sobre sus empleados en la corte.