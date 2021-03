Nuevo mazazo para Kiko Matamoros tras la denuncia de Makoke

Kiko Matamoros ha sido el nuevo invitado al programa de Kiko Rivera, En casa con Kiko, que se emite a través de su canal de Twich. El colaborador de Sálvame aprovechó la entrevista para desvelar que, en breve, tendrá que volver a pasar por el quirófano. Otro revés para Matamoros, que atraviesa unos días complicados después de que su exmujer, Makoke, lo haya denunciado por amenazas.

"No me han dado una buena noticia", comenzó narrando en entrevistado sobre su última revisión médica. "Me voy a tener que ir a otra vez a talleres (...) Me colocaron una prótesis que me tenía que quitar pero que había posibilidades de que se fuera sola. Pero me van a tener que intervenir para quitármela". Aunque no aclaró la fecha exacta en la tendrá que ser intervenido, se mostró tranquilo: "No es nada preocupante".

Durante los últimos años Kiko Matamoros ha sufrido varios problemas de salud que la han llevado a estar muchos días ingresado. En una de esas intervenciones, que comenzaron por la extirpación de su vesícula, tuvieron que ponerle una prótesis, la que ahora tienen que retirarle.

Si hubo alguien que no se separó de su lado en todo momento fue Marta López, que se ha convertido en un apoyo incondicional del colaborador. Tanto a nivel personal, estando junto a él en el hospital y logrando que se reconcilie con todos sus hijos, como a nivel profesional, gracias a la estabilidad que le ha dado.