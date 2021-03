Antonio David estalla tras las acusaciones de maltrato: "Voy a demandar a Rocío Carrasco"

Sálvame Diario ha conseguido las primeras declaraciones de Antonio David Flores después de la complicada tarde en la que se conocieron las primeras declaraciones de Rocío Carrasco para su programa especial.

Desde Málaga, Antonio David pidió mantener al resto de su familia al margen para protegerles de lo que pueda pasar. "La persona que ha dado la noticia es Rocío Carrasco, y es ella el centro de la noticia. Me gustaría que mi familia no tuviera que salir. Ellos no se han pronunciado jamás, que estén las cámaras en la casa de mi hija lo entiendo, pero no lo comparto. Las cámaras debían estar en Valdelagua", dijo muy enfadado.

Después de hacerse públicas las declaraciones de Rocío en las que asegura que se intentó suicidar y que fue víctima de malos tratos por parte de Antonio David, éste asegura que: "Quiero que quede claro, mi exmujer me denunció por violencia de género tanto física y psicológicamente y fui absuelto. La voy a denunciar y la voy a llevar a un juzgado. No voy a pasar tres años encerrado en mi casa. En mi vida la he faltado el respeto ni la he tocado ni un dedo. Me voy a querellar contra ella. Estoy preparado, mi familia no va a volver a pasar por esto. No tiene la verdad absoluta. No voy a permitir que ella vuelva a hacer creer a la sociedad que soy una persona que la ha maltratado".

El colaborador subraya que va a tomar medidas legales contra ella: "Voy a hablar con mi abogado, he pedido permiso a la dirección del programa para venir a Málaga y asesorarme. Si ella dice que soy el responsable de que se haya intentado suicidar lo va a tener que demostrar. Si es la forma de empezar de nuevo de ella se ha equivocado".