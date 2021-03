El gesto de Fabiola Martínez con Bertín Osborne en su día más especial

Justo cuando se cumplen dos meses del anuncio de su separación matrimonial, Fabiola Martínez ha presumido de la buena relación que le une a Bertín Osborne pese a su ruptura sentimental y no ha dudado en felicitarle con motivo del Día del Padre.

Con una fotografía del cantante con Kike y Carlos -los dos hijos de la expareja- en actitud cómplice y divertida, Fabiola no ha dejado pasar la ocasión de desear a Bertín un feliz día del padre. Y es que, a pesar de que su relación ya no funcionase la venezolana siempre ha dejado claro que el presentador es un padrazo y su relación con los niños no cambiaría a pesar de la separación.

Chapeau por Fabiola y también por Bertín, que en estos tiempos en los que el conflicto y los reproches están a la orden del día en lo que a rupturas se refiere, vuelven a demostrar que es posible dejar de ser una pareja pero continuar siendo una familia.

Un día muy especial para el cantante, que tiene cinco hijos: Alejandra, Eugenia y Claudia - fruto de su matrimonio con Sandra Domecq - y Kike y Carlos, los dos hijos que tuvo con Fabiola y a los que visita siempre que tiene un día libre en la casa que la pareja compartió en Madrid y donde sigue viviendo la venezolana con los pequeños.