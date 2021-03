Vanesa Martín: "Mi corazón está feliz"

La revista ELLE, celebró hace unos días su primera edición de premios dirigidos a la mujer, en diferentes apartados. En el de música, la elegida para recoger su galardón fue la cantante Vanesa Martín, cuya carrera es indiscutiblemente, imparable. "Este premio, es como un bálsamo de agua fresquita, sobre todo por todo lo que estamos viviendo. El poder organizar un evento y coincidir, te da la sensación de que se está reactivando todo. Este premio es muy satisfactorio. La pandemia me pilló terminando la gira. Yo empezaba en América en junio, y nos confinaron en marzo, y lo que hice fue ponerme a trabajar en el próximo disco, y reconozco que la música me salvó, porque no dejé de producir y componer, y sacamos el disco en Noviembre. Ya hemos hecho algunas cosas de promos; arrancamos gira en mayo, adaptándonos a la ley, con aforos limitados. Tengo muchas ganas de que este nuevo disco que lleva por título "Siete veces sí", vea la luz, y que mis músicos vuelvan a subirse a un escenario, porque ha sido muy duro. Tenemos todos mucha ilusión, y vamos a hacer gira, por España, y también fuera, concretamente voy a México, al Auditorio Nacional en octubre. Pero todavía no sabemos cómo va a estar allí la situación". Así lo contó.

El confinamiento lo pasó con mucha incertidumbre, sobre todo por su familia, ya que su madre trabaja en el Hospital Carlos Zayas de Málaga, y me contaba como han luchado ante esa situación. "Reconozco que ese tiempo me ha servido también para descansar, y descubrir el horno de mi casa, que no lo conocía, (risas). He sacado tiempo para cocinar, leer, recuperar amigos, que hacía tiempo que no hablaba con ellos. También he disfrutado mucho de mi casa y de mis perros. La verdad es que no me puedo quejar, no he tenido ningún caso dramático cerca. El Covid, lo pasé muy leve, como un resfriadito, y poco más. Estoy deseando que llegue la vacuna para que me la pongan, estoy totalmente a favor."

La malagueña, no es muy amiga de hablar de su vida privada, aunque es sabido que mantiene una relación con la presentadora de televisión Mónica Carrillo, y se hicieron hace más de un año pareja de hecho. Al preguntarle cómo estaba su corazón, su respuesta fue muy clara. "Mi corazón está feliz".

En Madrid ofrecerá un concierto en el Wizink Center el próximo mes de Mayo.