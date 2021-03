Rocío Carrasco, entre lágrimas: "Soy una buena madre. Me han arrancado a mis hijos de cuajo"

La emisión de la serie documental Rocío: contar la verdad para seguir viva va a suponer un antes y un después en la imagen pública de una de las sagas familiares más importantes de nuestro país. El desgarrador testimonio de Rocío Carrasco, que rompe su silencio tras 25 años alejada de los medios de comunicación, ha descolocado a Antonio David Flores, que durante los últimos días se ha mostrado nervioso ante los que pueda contar su exmujer.

Este jueves el programa Sálvame mostró otro avances sobre lo que podremos ver el próximo domingo en Telecinco en el que Rocío Carrasco habla del papel como padre de Antonio David. La hija de Rocío Jurado acusa al ex guardia civil de ser el causante del distanciamiento de sus hijos: "No es la ausencia, es el porqué de esa ausencia. Provocada por el que, por desgracia para mi, es su padre", dice en el avance con lágrimas en los ojos.

"Muchas veces me han dicho por la calle si no me da vergüenza no estar con mis hijos. Me han llamado mala madre por la calle", asegura. "Me han arrancado a mis hijos de cuajo", confiesa sobre la implicación de Antonio David en el conflicto que tiene con sus hijos Rocío y David. A pesar de todo lo que se ha dicho sobre ella durante estos años, Rocío se considera "una buena madre".

Este domingo podremos descubrir nuevas revelaciones de Rocío Carrasco en los dos capítulos que la cadena de Mediaset emitirá a las diez de la noche. En el primero de ellos, los espectadores serán testigos de "40 minutos que cortan las respiración", en el segundo, Rocío contará "la génesis de todo lo que está viviendo", avanzó Jorge Javier este jueves.