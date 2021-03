Rocío Carrasco desvela lo que sucedió el 5 de agosto de 2019: "No quise seguir viviendo"

Con aire de gran documento periodístico y en un plató vacío iluminado de manera solemne, Jorge Javier Vázquez presentó los dos primeros episodios del documental sobre Rocío Carrasco: Contar la verdad para seguir viva, obtenido a partir de nada menos que sesenta horas de grabación para desmentir una a una todas las acusaciones sufridas a lo largo de años realizadas a la hija de Rocío Jurado.

El episodio cero comienza el 5 de agosto de 2019, "el día en que Rocío no murió", en referencia a ese intento fallido de suicido que derivó en su decisión de tomar la palabra y contar su verdad. Belén Esteban, Lydia Lozano, Paloma García Pelayo, Ana Pardo de Vera, Euprepio Pádula y Belén Rodríguez, entre otros, fueron los colaboradores elegidos para comentar el documental en el debate posterior y debatir sobre esta fecha.

Nadie sabía que Rocío se había intentado quitarse la vida ese 9 de agosto. Solo retazos, pero nada concreto, en el mejor de los casos. "Supe que ese verano le llegó una noticia que le afectaba profundamente", dijo Paloma García Pelayo sobre este intento de suicidio, que además supuso una "recaída" de Rocío en ciertos problemas. Pero nadie conocía la noticia hasta que se hizo pública recientemente, de manera previa al documental.

Como las alas al viento, primer episodio de esta saga -según Jorge Javier-, trató esa "violencia silenciosa y continuada muy difícil de probar en los tribunales". "Es algo que tengo que hacer, me lo debo a mí y a la gente que me quiere y ha estado conmigo: mi marido, mi suegra, mis amigos… mi otra familia. Otra familia que yo he elegido", dijo una demoledora Rocío en los primeros segundos de programa.

Una verdad que ha contado a "muy pocas personas", aunque desgraciadamente ha tenido que hacerlo a muchas personas extrañas, "jueces y equipos psicosociales de los juzgados, médicos, pero gente mía muy poca".

Para comenzar, Rocío Carrasco lamentó que gente por la calle, programas de televisión y periodistas le hayan llamado "mala madre", haciéndoselo sentir muchas veces, siendo increpada por la calle por ello. De su hijo con necesidades especiales dijo saber que él la adora, pero "en cierta forma no se le permite" mostrarle amor a ella. Pero de Rocío dijo: "Creo que sí lo piensa".

"Si yo no hubiese tenido a mis hijos no me hubiera importado en absoluto, pero es lo que ellos recibían día a día y se les quedaba en la mente", dijo, apuntando a terceras personas y, en concreto, Antonio David, que llegó a decirla "voy a hacer que te odien". "No le ha importado el bienestar de sus hijos nunca, no puedes quitarle a una niña de cinco años su figura materna". "Son víctimas de una mente diabólica, ha conseguido lo que dijo cuando nos separamos: te vas a cagar, Rociíto", dijo sobre su ex, que le ha quitado a sus hijos, a los que "ha hecho que le odien" creando esa imagen de ella.

"Es un suceso en mi vida que yo no hubiese verbalizado jamás si no hubiese sido porque sé que se ha puesto en conocimiento de medios de comunicación, lo que pasa es que esos medios no lo han hecho público. Pero sé que tarde o temprano, si no lo cuento yo, habrá otra persona que lo cuente", dijo sobre su decisión de hacer el documental.

El 9 de agosto de 2019

"Antes de ese día ponen en mi conocimiento que mi hija va a ir a defender a su padre al plató de GH VIP porque él entra en el programa. Yo en ese momento no estoy bien emocionalmente por todo lo que llevo pasado, nadie lo sabe pero llevo en tratamiento psiquiátrico y psicológico desde el año 2011 con un tratamiento fuerte y con un diagnóstico fuerte. Síndrome ansioso depresivo moderado y grave cronificado en el tiempo", comenzó explicando, citando el Gabinete sobre la Violencia Doméstica contra la Mujer.

Rocío apenas podía salir de casa, desarrollar su vida normal o tener nada que ver con nada o nadie. Y entonces le llegó la noticia, y por su cabeza "empezaron a pasar los años anteriores y lo que se me venía encima otra vez, pero ya con un elemento mayor que era mi hija". Esa hija a quien no venia desde julio de 2012. "No quería ver lo que vería ni volver a sentir miedo o vergüenza, o sintiéndome cuestionada", dijo entre lágrimas a la cámara. "No quería seguir viviendo en esa circunstancia y ese día, el 5 de agosto, decidí que no quería seguir viviendo".

"Había llegado el momento de que todo se terminara y la única manera era quitándome de enmedio", dijo, desvelando que se tomó varias pastillas diferentes y se quedó dormida. "Me salvó Fidel, que entró en la habitación porque yo no me levantaba. Al hospital llegué dormida, yo no recuerdo nada". En Urgencias amenazó a los médicos con tirarse del Puente de Segovia, "y de ahí me ingresan a un hospital especializado". Allí "tomó conciencia de la barbaridad que había intentado hacer".

La frase de su hija Rocío

"Es una acción cobarde, egoísta y de la que me arrepiento", dijo, antes de revelar que se fue del hospital cuando se enteró que había alguien de prensa "merodeando por el parking". Y se fue sin esperar que le dieran el alta. En el informe consta la palabra "fuga", y ese texto llegó a manos de la otra parte: "Esta persona cuando eso ocurre ya está en la casa de GH VIP y coincide cuando su hija está en la casa y le dice a su padre: no te preocupes, está todo mejor que lo dejaste".

Ese informe médico donde se contaba su fuga del hospital y su diagnóstico -contó- se ofreció a dos revistas con el mensaje "mira lo que se ha inventado ahora". Y la persona que lo hizo fue Antonio David. "Entonces empecé a madurar la idea de que había tocado fondo y que nada ni nadie se merecía el gusto de quitarme de en medio", dijo sobre la figura de su ex.

De sus hijos, y en especial Rocío: "Casi prefiero que sigan pensando la versión que tienen"; dijo, porque una vez que su hija Rocío se dé cuenta de lo que ha pasado "y ella ha formado parte y de quién es su padre realmente, va a ser el peor día de su vida. Y no me gustaría que sufriera".