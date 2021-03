Telecinco contrata a Ana Pardo de Vera para un mitin feminista con Rocío Carrasco de mártir

"Corre muchos riesgos y aún así lo hace, dijo una admirada Ana Pardo de Vera, directora de Público, que dijo haber visto "muchísimos casos de violencia machista" como los que describió Rocío Carrasco. "Muchas mujeres en situaciones similares que son el mismísimo horror tomarán la palabra", dijo en referencia al intento de suicido desvelado por la hija de Rocío Jurado.

La directora de Público, que a punto estuvo de presidir RTVE y nueva en la crónica rosa, citó el caso de La Manada o el ataque a una mujer porque debía dinero a su violador y que salió impune porque el juez consideró que la deuda lo exoneraba. "En los tribunales solo hay hombres y las mujeres tienen sus problemas por el solo hecho de ser mujeres".

En la misma línea e inmediatamente después de la emisión de la primera entrega, la ministra Irene Montero hizo su aparición en Twitter calificando a Rocío Carrasco como víctima de la violencia de género:

El testimonio de Rocio Carrasco es el de una víctima de violencia de género. Cuando una mujer denuncia públicamente la violencia puede ser cuestionada o ridiculizada. Por eso es importante el apoyo. #RocioYoSiTeCreo — Irene Montero (@IreneMontero) March 21, 2021

Los demás colaboradores también entonaron el "mea culpa": "Yo he contribuido a eso", dijo una afectada Belén Esteban, que dijo "creerse" totalmente a Rocío Carrasco y sus trágicas declaraciones sobre sus hijos y su ex, Antonio David Flores, compañero de programa en Sálvame. "Yo he sido una de las personas que la han llamado mala madre", lamentó entre silencios.

Jorge Javier, conductor del mismo programa donde Antonio David lleva fijo muchos meses como colaborador, reconoció también haber pensado "qué he hecho" y pensar en qué ha "contribuido".

"Estamos en una sociedad heteropatriarcal que hace lo que quiere con las mujeres y no tiene formación en género", dijo por su parte Euprepio Pádula, que denunció la existencia de una sociedad y políticos que dicen que "no existe la violencia de género". "He pensado en cuántas mujeres se han suicidado", dijo el colaborador y coach.

"Antonio David es un monstruo porque conocí a Rocío recién separada, dijo Belén Rodríguez sobre Antonio David, del que el primer episodio del documental relató los supuestos abusos.