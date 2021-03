La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Isabel González, Beatriz Cortázar y Daniel Carande para analizar las dos primeras entregas del documental sobre Rocío Carrasco emitido en Telecinco. Un programa de gran audiencia que, sin embargo, se quedó un tanto lejos del estreno de Supervivientes con Isabel Pantoja y que, a diferencia de aquel, molestó por el debate político generado a raíz de los supuestos malos tratos a la hija de Rocío Carrasco, con la ministra Irene Montero y la directora de Público, Ana Pardo de Vera, aprovechando la ocasión para lanzar sus consignas políticas.

Y es que, tal y como se recordó en esRadio, la macro demanda de Rociíto a Antonio David Flores fue sobreseído por una jueza por falta de pruebas. Jiménez Losantos, director de Es la mañana de Federico, consideró la doble lectura del programa de Telecinco: "Parecía los juicios de Moscú, segunda parte, una de las cosas más repugnantes que he visto en mi vida. Aparte era inteligente, efectivo. Era la manada en política. No son capaces de pedir voto para Pablo de Galapagar pero como si lo pidieran".

Para Federico, sin defender en ningún momento a Antonio David, "lo de ayer fue cosa de dictadura, pero no una antigua sino como la que hay ahora en Argentina. Todo es cursi y hay buenas palabras pero como te salgas de ahí te machacan".

La periodista Beatriz Cortázar contó su experiencia con el caso y con Rocío Carrasco: "Yo he conocido a Rocío en los últimos años, no porque se ha aislado de todo el mundo, pero he reconocido a la de muchos años y entendido muchas cosas. Pero sigo sin entender lo más importante de todo, la cesión o el olvido o el no querer enfrentarse o luchar por algo tan importante como unos hijos", dijo.

La periodista alabó el carácter luchador de Rocío Carrasco y ni siquiera negó los posibles malos tratos que haya podido experimentar, pero a propósito de la intoxicación política del espacio consideró que "ha luchado por muchas cosas en la vida pero en lo mas importante no he visto que haya dado de sí. Hubo una relación tóxica en grado superlativo con Antonio David y puedo entender también cómo alguien puede destrozar a otro psicológicamente. Pero no sirve para entender su papel de madre".

Eso sí, si de algo sirvió el espacio fue para reconsiderar la imagen de una Rocío Carrasco "tan fría y egoísta" como hasta ahora, dado lo esquivo de la hija de Rocío Jurado en los últimos años. "Ayer vi una mujer rota, sufriendo", lamentó Cortázar.