Irene Montero confiesa que no conoce el juicio en el que absolvieron a Antonio David por maltrato

Irene Montero se apresuró a defender a Rocío Carrasco con una serie de tuits durante la emisión del documental en el que ésta aseguró haber sido víctima de maltrato por parte de Antonio David Flores. Por si fuera poco, la ministra de Igualdad fue una de las invitadas "de honor" en la tarde del lunes en Sálvame, apenas unos minutos después de que se anunciara el despido del ex guardia civil de Telecinco.

Tras una conexión por videollamada de casi 15 minutos en la que el programa actuó como altavoz del discurso de Montero, una pregunta ‘incómoda’ de Carlota Corredera desveló la verdad: Irene Montero desconoce por completo las batallas judiciales de Rocío Carrasco y Antonio David Flores a pesar de su juicio de valor. Además ignora la más importante: la sentencia que absolvió a Flores de un delito de "maltrato reiterado" hacia su exmujer.

"Ahora mismo, el caso de Rocío Carrasco y Antonio David está en un estado de sobreseimiento provisional. Te voy a meter en un apuro, si puedes me contestas y si no, no. ¿Hay posibilidades de que se reabra este caso? ¿Se puede actuar de oficio con lo que ha contado Rocío Carrasco y con los informes que hay?", preguntó la presentadora a la ministra sobre la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, que archivó la causa al no ver indicios de delito ni quedar acreditada la existencia de lesiones.

Dubitativa, Montero confirmó que no sabía de lo que le estaba hablando. "No he tenido la oportunidad de ver con detenimiento la información judicial ni los autos judiciales, así que me vas a permitir que sea muy prudente", aseguró. "Evidentemente, es un archivo provisional y como tal, siempre tiene la posibilidad de abrirse. Por eso es provisional y no definitivo. Entiendo que técnicamente sí y más allá no me atrevo a pronunciarme porque no he estudiado con profundidad el caso", dijo dándole vueltas a la respuesta.

Sentencia de 2018

A principios de 2017, la hija de Rocío Jurado preparó una macrodemanda que, a petición del fiscal y por decisión judicial, fue trasladada al Juzgado de Violencia sobre la Mujer porque presentó reiterados sucesos y acontecimientos constitutivos de delito desde que el matrimonio se separó hasta entonces. Rocío se refería al "maltrato reiterado" en todas las entrevistas y declaraciones que David hizo durante 17 años y por el que pidió cinco años de prisión para su exmarido. De todos los juicios que los enfrentaron, el colaborador de televisión reconoció que aquel fue el que le causó más daño.

Pero en noviembre de 2018, la Audiencia Provincial de Madrid archivó la causa al no ver indicios de delito ni quedar acreditada la existencia de lesiones. La justicia sí reconoció el conflicto de la familia "altamente conflictiva y tensa", pero cuestionó que la demanda se interpusiera tan tarde, dado que los supuestos hechos comenzaron 17 años atrás. Además, el tribunal consideró que el informe realizado por el equipo de Valoración de la Mujer fue "exhaustivo", pero incompleto, ya que trata exclusivamente sobre Rocío Carrasco y "su versión como perjudicada". Sin embargo, nadie valoró la versión de Antonio David y otros miembros de la familia, ni siquiera de sus hijos Rocío y David.