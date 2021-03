El episodio violento que convenció a Rocío Carrasco de que Antonio David era "su verdugo"

"Como una ola" fue el título del episodio uno de Rocío Carrasco, en el que se relató la relación de la hija de Rocío Jurado con Antonio David Flores. La joven conoció al que se convertiría después en su marido y padre de sus hijos en Chipiona, en el verano de 1994, después de pasar una temporada interna en un colegio castigada para no repetir curso.

Estando en la playa tomando el sol, el primer día de vacaciones, un amigo le presentó al embaucador guardia civil —o "este ser", como ella lo llamó—. "Dijo que no me conocía pero esa fue su primera mentira de un periplo de 20 años. Su madre era fan de la Jurado y tenía revistas sobre mi madre y sobre mí".

Rocío Jurado se enteró por las revistas del romance, una relación en la que ella, "una cría de 17 años", creyó que se estaba enamorando. Rocío Carrasco no fue capaz ni de nombrar a Antonio David en su relato, dijo que por "una mezcla" de no querer y no poder. "Nombrarlo no me hace bien", remató.

Antonio David hizo pasar a la joven Rocío por malos momentos ya desde el principio. En el internado ya le llegaron noticias de que "se daba el lote con fulanita, con otra de Jerez, con una ex de él… Pero quieres creer en la otra persona", dijo, señalando infidelidades ya desde el principio. Las cartas que se escribieron cuando se fue al internado él las filtró a la prensa.

"Cuando nos separamos él se llevó mucha documentación de mi casa, y entre ellas estaban las cartas. Usó las cartas de una niña de 17 años para lucrarse", dijo, adelantando acontecimientos. Ni su madre ni su padre, Pedro Carrasco, aprobaban el romance y le desaconsejaron que siguiera con él, Llegaron a decirle que solo quería hacerme "un bombo", y "tenían razón".

Lo siguiente fue su expulsión de la Guardia Civil tras apropiarse de una multa, un hecho que generó todo un escándalo en el verano de 1995 y derivó en un empeoramiento general de las relaciones de toda la familia con la prensa, y en particular, de la propia Rocío Jurado. Un día, en medio del escándalo, unos chavales que jugaban al fútbol le increparon y él se fue a por ellos y "les agrede físicamente, con la mala suerte que al que agrede, sin saberlo, es el hijo de su cabo de la Guardia Civil. Y este chaval y su padre lo denuncian, hay un juicio y le cae otra condena".

Pronto comenzaron las agresiones verbales. "Inútil, no sirves para nada", asegura que le decía. Comenzaron tras su accidente de moto, que le causó una fractura de pierna que dejó a Rocío impedida y además hizo que estuviese "más gordita". Ambos se fueron a vivir a casa de una amiga para que ella estuviera mejor atendida y él pasase el arresto domiciliario. Allí se multiplicaron las agresiones verbales y físicas, según dijo Rocío. "Él tenía una cara de puertas para dentro, era prepotente y todo lo sabía, y otra la otra parte que era cuando había cámaras y era maravilloso", dijo.

Pero aún hay más. "Hubo una o dos veces que la cosa pasó a mayores", dijo, antes de relatar ciertos episodios violentos de Antonio David. "Y una cosa determinada que ahora me doy cuenta de dónde venía. Estaba sentada en una mesa camilla y él me agarró del pelo hacia abajo y me dio con la cabeza en la mesa. Me echaba a mí la culpa de todo lo que ocurría". Dijo, además, que había sucesos que ha olvidado premeditadamente para frenar el impacto emocional que le causaron. "No me podía imaginar que se iba a convertir en mi verdugo", lamentó.

Toque a Ortega y Lydia Lozano

Rocío Carrasco criticó duramente a varias personas además de a Antonio David, entre ellas una presente en el plató. "Lydia Lozano sabe a ciencia cierta que cosas que ella ha dicho no son verdad. Lo sabe a ciencia cierta", dijo sobre la colaboradora, que firmó varias exclusivas sobre la pareja en aquellos años.

Rocío también desveló otros detalles turbadores, como por ejemplo sus sentimientos por José Ortega Cano, que también han cambiado pasando del cariño a otra cosa que no definió. "No creo que fuera una decisión acertada para ella —dijo sobre su madre— pero todo porque ella estuviera contenta", dijo sobre la unión de Rocío Jurado con el torero.