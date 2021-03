Telecinco rechazó la llamada de Rocío Flores durante la emisión del documental sobre su madre

Rocío Flores esperó a que Sálvame anunciara el despido de su padre Antonio David Flores de todos los programas de Mediaset para pronunciarse sobre la emisión de la primera entrega de la ‘docu serie’ sobre Rocío Carrasco.

"Os hago este vídeo con total libertad desde mis redes sociales para explicar que ayer, con la tranquilidad que una persona puede tener escuchando y viendo todo lo que escuché y viví anoche, intenté entrar en directo durante la emisión del programa", comenzó Rocío en su perfil de Instagram. "Quería entrar para explicar algo y para tender un puente una vez más. No se vio oportuno, no se me dejó. Solamente hago este vídeo para que la gente entienda un poco por qué no me he pronunciado", finalizó su escueto mensaje.

Sin entrar en detalles, Carlota Corredera explicó, con permiso del director de Sálvame, que "Rocío, a lo mejor, no estaba lo tranquila que podía estar para hablar" en directo en el programa emitido el domingo.

Rocío Carrasco lamentó en su documental que gente por la calle, programas de televisión y periodistas le hayan llamado "mala madre", haciéndoselo sentir muchas veces, siendo increpada por la calle por ello. De su hijo con necesidades especiales dijo saber que él la adora, pero "en cierta forma no se le permite" mostrarle amor a ella. Pero de Rocío dijo: "Creo que sí lo piensa".

"Si yo no hubiese tenido a mis hijos no me hubiera importado en absoluto, pero es lo que ellos recibían día a día y se les quedaba en la mente", dijo, apuntando a terceras personas y, en concreto, Antonio David, que llegó a decirle "voy a hacer que te odien". "No le ha importado el bienestar de sus hijos nunca, no puedes quitarle a una niña de cinco años su figura materna". "Son víctimas de una mente diabólica, ha conseguido lo que dijo cuando nos separamos: te vas a cagar, Rociíto", dijo sobre su ex.