Antonio Orozco se hunde al recordar la muerte de la madre de su hijo

Antonio Orozco fue el nuevo invitado del programa Un año de tu vida que presenta Toñi Moreno en Canal Sur. El artista repasó su trayectoria profesional y habló sobre algunos temas de su vida privada, entre ellos, cómo ha afrontado la ausencia de la madre de su hijo Jan, fallecida en 2017 tras una larga enfermedad.

"Tenemos quién nos quiera", dijo sobre lo complicado que ha sido criar a su hijo en una familia monoparental. "Estoy muy agradecido a la vida porque tengo una familia y unos amigos maravillosos", continuó. "Yo solo no hubiera sido capaz de construir lo que se está construyendo con ese niño. Tengo una red en la que me he caído unas cuantas veces, pero nunca toco el suelo". Orozco recordó que los últimos años han sido "muy difíciles", ya que es poco tiempo ha perdido "a personas muy importantes" en su vida.

La presentadora se emocionó con las palabras del invitado y le mostró su alegría por haber acudido a su programa. Tanto es así, que Toñi Moreno le dedicó una publicación en sus redes sociales en las que aseguró que lo suyo había sido "un flechazo en toda regla". La presentadora reconoció que es algo que le pasa "con poca gente": "Me gustaría estar en su vida y ser su amiga, no pase como uno de esos trenes que solo pasan una vez en la vida".