Jorge Javier, Irene, Ayuso, Rociíto y el Toro de la Vega: "Demasiadas coincidencias"

El Mundo

"Cómo la denuncia de maltrato de Rocío Carrasco se convirtió en un show político y mediático". Como la cosa va de mercados persas y no hay fiesta sin la tía Juana, la mujer de Iglesias se nos hace tertuliana de Sálvame a cuenta del show de la hija de Rocío Jurado. La tonadillera debe estar revolviéndose en su tumba. Ahora resulta que esa gente que vende sus vidas privadas en el programa de Jorge Javier Vázquez saltan al epicentro de la política en plena campaña. Y creíamos que lo habíamos visto todo. Y con "contradicciones como ésta: que la productora que realiza el programa tuviera en nómina desde hace años al presunto maltratador, Antonio David Flores, mientras la presunción de inocencia brillaba por su ausencia". Pinta de chulo tiene, desde luego.

"Ayer, también en Sálvame, la cadena anunció el cese definitivo de la vinculación laboral de este colaborador con Mediaset y la productora La Fábrica de la Tele". Telecinco haciendo caja y el Gobierno regalándole el dinero que niega a los que se están arruinando con el virus.

Leyre Iglesias critica a "la ministra juez". "¿No pueden los políticos pronunciarse sobre los temas de los que España habla en casa o en el metro? Claro que sí. Pero cuando nuestros representantes se despachan con la ligereza de un community manager sólo enturbian una conversación pública en la que cada vez se penalizan más el matiz y la racionalidad. No estaría de más que, en este y otros muchos asuntos, nuestros gobernantes no se erigieran en jueces del pueblo por una vez". Leyre, que hablas de podemitas, no le pidas peras al olmo.

Dice el editorial que "el Gobierno y el principal partido que lo sustenta contribuyen a un bochornoso espectáculo en el que no solo se frivoliza, sino que se hace negocio —con sorteo de 12.000 euros entre los espectadores incluido— a costa de la violencia de género Pero además, como ya ocurrió con el caso de Juana Rivas, alientan la deslegitimación de la Justicia en aras de un linchamiento por aclamación popular, despreciando la presunción de inocencia que ampara a Flores". "Estamos ante un burdo montaje de Telecinco" y todo Cristo ha entrado al saco. Incluso El Mundo.

El País

"La voz de Rocío Carrasco y el eco de la violencia machista". "Lo presentan con las formas de un gran espectáculo televisivo: el mismo canal que alimentó en su caso el mito de la mala madre dando voz a su expareja, ahora muestra su historia, su voz. Queda tiempo por delante para saber cómo acabará esta historia, en la que ya han entrado distintos políticos españoles". Si es que todo va como la seda, no hay nada más importante de lo que ocuparse.

Héctor Llanos Martínez lo explica muy bien. Todo es un mero espectáculo televisivo. "El formato del desgarrador testimonio de la hija de Rocío Jurado se asemeja a la entrevista del príncipe Enrique y Meghan Markle, pero Telecinco insiste en conectarlo con un género cuyas reglas no respeta". Nada más lejos de un documental que lo que ofrece Telecinco. "El material visto en los dos primeros capítulos emitidos de forma inconexa este domingo, intercalados con un debate entre colaboradores habituales del canal, se compone en su gran parte de declaraciones de su protagonista y de vídeos de archivo que la cadena lleva años usando".

"Los responsables han optado por no contrastar lo contado por ella invitando a hablar a la otra parte del conflicto, Antonio David Flores, y a su hija Rocío Flores. Tampoco participa en estos primeros minutos ni una sola de las muchas terceras personas mencionadas por Carrasco. Su exmarido, colaborador habitual de Telecinco, aseguraba esta misma semana no haber sido consciente de la existencia de esta serie hasta que se emitió su tráiler promocional. De esta forma queda abierta la posibilidad de que sus reacciones puedan verse, también por capítulos, en otros programas de la cadena. La decisión sigue la exitosa estrategia de retroalimentación de Mediaset, que tiene colocados a familiares del clan Jurado-Ortega Cano en casi todos sus magacines". Vamos, que más que violencia de género es una serie tipo Dallas para forrarse. Y Antonio David Flores es J.R.

ABC

También ABC entra al trapo. "Irene Montero, un apoyo populista que llega tarde", dice Pilar Vidal. "Una pena y una coincidencia que este respaldo público llegue casi en plena campaña electoral en la Comunidad de Madrid, donde su formación Podemos lleva como candidato a su pareja Pablo Iglesias. Demasiadas coincidencias". Sí, demasiadas.

Columnistas habitualmente políticos como Luis Ventoso, también siguen con fervor el culebrón. "No soy un experto en Antonio David —mi madre octogenaria sabe más—, pero mi superficial opinión sobre él es pésima". "Lleva dos décadas viviendo de poner a parir a su exmujer en la susodicha cadena, que lo convirtió en colaborador fijo para ello. Pero ahora Telecinco lo ha despedido de manera fulminante, tras revelar Rocío Carrasco en el documental —que supongo que tampoco rodaría gratis— que la maltrató". Y entonces llegó la mujer del vicepresidente del Gobierno y se hizo una de Belén Esteban.

"Lo de la mujer de Iglesias ayer en Sálvame es el retrato de una nueva España: ministros terciando en un reality sobre las relaciones personales de una pareja que se lucra aireando sus disputas privadas". Y yo que pensaba que Irene veía documentales de la 2.

Rosa Belmonte admite que "ahora tenemos Rociíto para rato. Hasta Rociíto nos va a polarizar. Hay un estado de opinión. Que si me la creo, que si no, que no hay sentencias condenatorias de malos tratos. Que esto es un linchamiento en el tribunal popular de la tele. Que por qué nos creemos a esta y a Mia Farrow, no. El espectáculo iniciado en Telecinco es truculento. No sólo por los jadeos de la entrevistada sino por todo lo que ya está generando (Irene Montero metiendo las zarpas)". Bien mirado, así dejan tranquila a Ayuso, que se entretengan con la hija de la Jurado.

La Razón

"Asociaciones de mujeres critican a Montero por su feminismo a golpe de tuit". la titular de Igualdad no dudó en entrar en el programa Sálvame para denunciar que en España existe una justicia patriarcal que perjudica a las víctimas de violencia de género". Qué matraca, qué tía más pesada.

"No es la primera vez que el plató de Sálvame sirve de altavoz a los representantes de un partido en crisis. Ya en febrero de 2014, el entonces candidato del PSOE, Pedro Sánchez, llamó por teléfono y entró en directo para debatir con el moderador, Jorge Javier Vázquez, sobre el Toro de la Vega". Jorge Javier, Irene, Sánchez, Rociíto y el Toro de la Vega en plena campaña electoral. Tate, aquí hay tomate.