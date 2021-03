Así se aprovechó Telecinco del estado mental de Rociíto para montar su circo político

La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Isabel González, Beatriz Cortázar y Alaska para tratar del tema del comento: el documental de Rocío Carrasco donde denunció malos tratos de Antonio David Flores y la reacción de parte de la clase política española, encabezada por la ministra Irene Montero, y su ya famoso "yo sí te creo" a instancias de resolución judicial y de la presunción de inocencia (pese a confesar posteriormente que desconocía el caso).

Federico Jiménez Losantos aclaró en esRadio que contradecir a Rocío Carrasco no equivale a aprobar la conducta de su ex, o incluso negar acontecimientos sufridos en la pareja. "Antonio David me gusta menos que Rocío, pero dije el 'yo no te creo' porque sé que Irene Montero está mintiendo. Que esto está hecho al servicio de un partido político en tal estado de corrupción y degeneración que mete pasta en el bolsillo a Berlusconi, como si éste fuera pobre".

La irrupción de Irene Montero en Sálvame al día siguiente de la emisión (y de su tuit promocionando su tesis de la violencia de género) navega en la misma dirección. Jiménez Losantos recordó en este sentido las palabras de su pareja y ahora candidato de Podemos por Madrid, Pablo Iglesias, con una conocida periodista en el pasado: el famoso "la azotaría hasta que sangrase" que escribió Iglesias sobre Mariló Montero. "Y ahí yo sí, hermana, yo sí te creo, porque vi lo que escribió de Mariló sin conocerla", dijo, señalando el silencio de Montero acerca de ese episodio que le atañe más.

En todo caso, lo único constatable en este momento es que, manipulaciones y venganzas personales aparte, todo en el relato de Rocío Carrasco se ha politizado, que ha trascendido la mera crónica social que está llevando a muchos políticos y periodistas a cuestionar decisiones judiciales como la existente en el caso de Rociíto y Antonio David, basándose únicamente en el relato de la hija de Rocío Jurado y poniendo en duda la parcialidad de la Justicia, ya sea con las mujeres o con los famosos que denuncian este tipo de casos.

"Se basan exclusivamente en el testimonio de la presunta víctima sin contrastar con los hijos siquiera, informes que no tienen ningún valor, una cosa que es de sentido común. Tendrás que contrastar algo. ¿Qué entienden algunos que es el Estado de derecho, los juicios de Moscú?", dijo Federico.

Al fin y al cabo, ni la ministra ni Jorge Javier o todos aquellos del programa contemplan un factor que señaló en esRadio Beatriz Cortázar y que habría llevado a la juez a desestimar el caso: "Puede ser simplemente que fuera un caso muy mal llevado por la defensa de Rocío. A lo mejor su abogado no supo presentar las cosas como debía haberlas presentado".

La confesión de Carlota Corredera

Jiménez Losantos planteó además otro dilema relativo esta vez a la responsabilidad de los medios de comunicación. "A Carlota Corredera, no sé si aposta, yo creo que no, se le escapó algo que podría costar un juicio: convencieron a una mujer en tratamiento psiquiátrico para que hablase. La convencieron, porque no quería hablar, para que hablara. Que la manipularon. Confesó una actividad delictiva", dijo el director de Es la mañana de Federico sobre la existencia misma de esas declaraciones.

"No puedes convencer a una persona que está así de que hable de lo que te conviene por razones puramente comerciales. Es casi la imputación de un delito a la cadena, cuando Rocío Carrasco lleva diez años en tratamiento y demuestra su inestabilidad psíquica durante lo grabado. Le pagas una millonada, tú te embolsas una barbaridad, y manipulas a una enferma. Eso es lo que dijo Carlota: ella no quería y la convencimos".