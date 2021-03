Antonio David Flores está completamente desaparecido desde la emisión de los dos primeros capítulos de la serie documental de Rocío Carrasco, en los que su exmujer le acusa directamente de haberla maltratado física y psicológicamente, de ser 'diabólico', de haberla amenazado en numerosas ocasiones y de haberle arrebatado a sus hijos Rocío y David.

Unas demoledoras confesiones por parte de la hija de Rocío Jurado que han provocado el despido inmediato de Antonio David de Mediaset y un gran impacto social, generando un oportunista movimiento de apoyo al que se han sumado políticos y diferentes personalidades, clamando justicia para una mujer presuntamente maltratada que por fin ha dado un paso al frente para contar su verdad.

Ante la posibilidad de que el excolaborador - absuelto por la justicia de las acusaciones de maltrato - inicie acciones legales contra Rocío Carrasco y todos los que le han llamado maltratador en los últimos días, El programa de Ana Rosa se puso en contacto con Ivan Hernánez, abogado de Antonio David, que aclaró cómo se encuentra su cliente en estos momentos.

"Antonio David ha sido investigado durante tres años por una denuncia que relata hechos de 25 años, 119 páginas con el mejor asesoramiento que podría tener. Se han practicado todas las pruebas que se han pedido, han declarado todos los psicólogos, psiquiatras, el médico forense, han declarado los imputados y la justicia por dos veces ha determinado que no hay indicios determinados para juzgarlo. No hay indicios, no es que haya sido absuelto por falta de pruebas", comenzó, defendiendo la inocencia de su cliente.

Asombrado por el debate nacional que se ha generado tras el documental de Rocío Carrasco, el letrado destacó que nunca ha visto un caso similar en el que se haga un juicio paralelo sin tener en cuenta la resolución del juez: "Nunca había visto algo así. Es increíble. Creo que todo lo que está ocurriendo no hace ningún bien a la justicia ni a todo lo que la rodea".

Confirmando que Antonio David va a tomar medidas legales tras la docuserie, Iván Hernández aseguró que van "a iniciar las acciones oportunas contra el responsable que ha realizado la aportación de las pruebas incompletas y ha ocultado en ese reportaje todo lo que los jueces han visto, examinado y juzgado. Se ha faltado a verdad sobre los propios documentos que aparecen en ese reportaje", afirmó, sin señalar directamente a la productora de la serie documental o la cadena.

El abogado afirmó que en el reportaje se hizo referencia a un informe "sesgado" del 5 y 6 de agosto que de hacerse público íntegramente "se podría atisbar quién es el responsable de todo lo que ha ocurrido". Además, no ve posible que se reabra judicialmente este asunto: "119 paginas relatando hechos de 25 años, declaraciones de todas las partes y se hace una declaración guionizada de Rocio Carrasco en el reportaje. Hubiese sido bueno poner su declaración ante el juez", señaló. "Se aportaron todas las pruebas, declaró todo el mundo y la justicia se dictamina que no hay indicios. Se solicita el recurso, la reapertura y no hay indicios. Mi cliente ha estado 3 años investigado".

Indignado ante el apoyo explícito de políticos e instituciones a Rocío Carrasco, el abogado de Antonio David explicó que la justicia "no es cuestión de apoyos institucionales ni políticos. Es cuestión de justicia. Su independencia es fundamental". Los pronunciamientos públicos sobre este caso se han realizado en base a un documental "que engaña a la opinión pública" a través de informes manipulados.

Otro de los asuntos en los que quiso profundizar es en las palabras pronunciadas por la periodista Ana Pardo de Vera en el debate posterior a la emisión del documental en el que aseguró que este caso debería de haber sido juzgado por una mujer: "Se dijo que la justicia era machista", explicó el letrado. "Esas pruebas las han visto jueces. Ha habido 6 resoluciones, tres juezas y cuatro jueces. Han podido ver todas las pruebas (...) No se puede hacer un juicio social. No se puede señalar y tachar y condenar a Antonio David fuera de la justicia. Han sido cientos de escritos los presentados por la defensa de Rocío Carrasco. Y una persona no puede trabajar, no tiene voz, no puede defenderse", concluyó.

La versión de Rocío Carrasco

Muy diferente es el testimonio de la parte contraria. Javier Vasallo, representante legal de Rocío Carrasco, no quiso dejar pasar la oportunidad de contestar al abogado de Antonio David y conectó con Sálvame para aclarar algunos aspectos.

Javier pidió "cautela" a la hora de tratar un tema tan delicado como este y que "sufren tantas mujeres en este país": "Hay que ser muy cuidadosos cuando una víctima de violencia habla porque se llevan muchos años investigando el caso, con informes y muchos folios de instrucción, algo que es inusual en casos de violencia de género ya que el caso de Carrasco es algo prolongado en el tiempo".

Sobre las palabras del abogado de Antonio David Flores en las que pone en tela de juicio los malos tratos de su clienta, Vasallo insistió: "La difusión de ciertas informaciones en los medios de comunicación también han causado la continuidad en el daño psicológico de Rocío. Existen indicios suficientes de que ha sufrido violencia de género. Ningún informe pericial pone en tela de juicio lo que dice Rocío Carrasco por lo tanto la jueza de violencia de género transformó el procedimiento para que pudiese celebrarse un juicio".

Sobre los polémicos "tachones" (informes "sesgados") que aparecían en los documentos que relatan lo sucedido en el 5 y 6 de agosto de 2019 y que Antonio David ha utilizado para cuestionar su veracidad, el abogado de Rocío explica: "Los tachones lo que protegen son datos que pertenecen a la intimidad de mi cliente y sirven para proteger los datos de ésta. Insisto en que Rocío fue examinada durante muchísimas horas por un gabinete de violencia de género".

También habló sobre el alta por fuga que obtuvo Rocío Carrasco tras su intento de suicidio y que la parte contraria estaría tratando de "enmarañar". El letrado aseguró que su alta voluntaria viene motivada después de que la otra parte intentase utilizar los problemas mentales de su clienta para desacreditarla. "La otra parte quiso utilizar el ingreso y ella no quería formar parte de esto porque sabía que habría prensa esperándola fuera del hospital". Motivo por el que decidió continuar su recuperación en casa.

Vasallo resaltó que "hay que garantizar la presunción de inocencia pero también, en este caso, los derechos que puedan amparar a Rocío Carrasco".

A la espera de seguir viendo el resto de capítulos que conforman esta serie documental Rocío: contar la verdad para seguir viva, el abogado de la protagonista pidió cautela y le recordó al abogado de Antonio David que donde tiene que defender a su cliente es en los juzgados.