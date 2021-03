Pedro García Aguado, experto en trastornos de conducta, habla en exclusiva para la revista Lecturas sobre el polémico episodio que vivió Rocío Flores con su madre Rocío Carrasco y por el que fue condenada. El Juzgado de Menores número 4 de Madrid consideró como hechos probados que la joven, en medio de una disputa con su madre, "le propinó varios golpes, llegando incluso a tirarla al suelo, para posteriormente seguir golpeándola, dándole varias patadas". Los hechos sucedieron sobre las ocho del 27 de julio de 2012, cuando Rocío Flores contaba 15 años.

Según explica Aguado, "no puede juzgar a Rocío por lo que hizo cuando era una niña": "Cuando una pareja se pelea, genera mucha inestabilidad e inseguridad en los hijos. A algunos les provoca depresión, otros desarrollan cierta agresividad. Eso no quiero decir que esa persona sea agresiva, sino que en un momento dado ha tenido una reacción agresiva".

El que fuera presentador del programa Hermano Mayor, donde se enfrentaba a adolescentes problemáticos, destaca que "una guerra encarnizada produce trastornos": "Está el síndrome de alienación parental. Se da cuando el padre o la madre transforman la conciencia de los hijos para destruir los vínculos contra la otra parte".

Aguado se muestra muy crítico con Rocío Carrasco y su afirmación de que le han quitado a sus hijos: "Eso tendrá que demostrarlo. Si tienen pruebas de que el padre realiza maniobras contra ti y tus hijos no quieren verte, o la agresividad que tienen contra ti es por ese motivo, un psicólogo forense de los juzgados debe certificarlos. Se ve enseguida si eso ocurre".

Pide que dejen de señalar a Rocío Flores y "miren a los adultos": "No es justificable lo que hizo (a su madre) pero todo tiene un origen". Aguado considera "víctimas" los niños y no cree que se pueda juzgar a Rocío "por una acción de cuando tenía 15 años": "No te pueden juzgar toda la vida".