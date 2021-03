Rociíto, su hija y su ex, protagonistas de la semana

Lecturas, Diez Minutos y Semana dedican sus portadas al tema del año (pobre Paquirrín, él que se creía invencible), cada una con la imagen de uno de los tres protagonistas de esta trama. Hola, más discreta, opta por un recuadro a pie de página.

Lecturas ha elegido una imagen de Rociíto llorando a lágrima tendida, mirando a un lugar indeterminado, extraída de su documental. "El sobrecogedor relato de Rocío Carrasco", titula, añadiendo una de las frases pronunciadas durante el reality: "Mis hijos y yo somos víctimas de una mente diabólica". En páginas interiores, además de transcribir sus principales declaraciones, incluye una foto que se ha comentado poco: la de la espalda de Rocío tatuada con un Áve Fénix. Y una entrevista muy interesante con Pedro García Aguado señalando que no se puede juzgar a Rocío Flores Carrasco por la agresión a su madre cuando tenía 15 años.

La supuesta mente diabólica, Antonio David, ocupa la primera página de Diez Minutos con sus únicas declaraciones hasta la fecha: "Nunca le he tocado un pelo, la voy a demandar".

Semana opta por llevar a Rocío Flores, la gran perjudicada en todo este asunto. "Destrozada tras el duro testimonio de su madre", leemos.

Hola se posiciona con su titular de portada: "Rocío relata su infierno". No se refiere a ella como Rociíto y da crédito a su historia. No olvidemos que la vida de la hija de la Jurado ha transcurrido por las páginas de esta revista, que fue además la que se apuntó la exclusiva de su boda con Fidel Albiac. En aquella portada sonreía a mandíbula batiente, en la imagen elegida este miércoles llora desconsolada.

Rocío Flores, "destrozada"

Semana ha contactado con personas cercanas a Rocío Flores Carrasco, Rocitín, que han contado a la revista que la joven está "destrozada". La hija de Rociíto y Antonio David vio el programa desde su apartamento en una urbanización de nueva construcción en Málaga "consciente de que lo que iba a escuchar podría dar un giro a su vida". Junto a ella estuvo su novio, Manuel Bedmar.

"Ahora mismo Rocío no sabe ni dónde está", señala esta fuente. "Se encuentra como en un globo. Está destrozada y jodida". Plantearse que ha podido haber vivido una mentira la rompe por dentro, hasta tal punto que está sufriendo episodios de ansiedad.

A ello se suma la traición de Telecinco. Ro no entiendo cómo han arremetido contra su padre de esa manera, leemos. Una novata.

Antonio David y su hija conversan tras la entrevista

Lecturas también lleva a portada fotos exclusivas que retratan cómo transcurrieron las horas previas a la emisión de la polémica entrevista.

La familia al completo se reunió en un chiringuito de Málaga. La familia son Antonio David, su mujer Olga, Rocitín, David y la benjamina de la familia.

En las imágenes vemos a Ro hablando (según Lecturas "manteniendo una tensa conversación") con su padre en privado, apartados del resto de la familia.

Paloma Cuevas, portada espectacular de ‘Hola’

Casi un año después de anunciarse su separación, o mejor de que fuera destapada por Semana, Paloma Cuevas reaparece "con su imagen más impresionante". La realidad es que en la foto de portada está espectacular y no tiene nada que envidiarle a las mejores modelos. Ni si quiera a Ana Soria: aparece perfectamente maquillada y peinada y vestida sólo con una americana que deja ver su escote. Nada más.

El motivo de este reportaje es que Hola celebra su número 4.000 y Paloma, una de los rostros habituales de la revista, ha querido felicitarla. "He crecido con Hola como un referente del periodismo de interés humano. Siempre me ha gustado su espíritu elegante, positivo, alegre, que deja en el lector la sensación de haber pasado un buen rato, disfrutando con sus noticias amables y sus imágenes bonitas".

No esperen declaraciones sobre su difícil proceso de divorcio, aunque Hola sí hace referencia al "golpe que le ha dado la vida". "Ella es una mujer de grandes valores y el matrimonio y la familia están en los primeros lugares de la lista, pero también le ha abierto una ventana nueva desde la que empieza a ver el futuro con otros ojos, los de la confianza en el porvenir", leemos.

Y remata la revista, anunciando que ahora se va a dedicar a su faceta como empresaria: "Después de toda una vida dando prioridad absoluta a su marido, ahora llega el momento de emprender el vuelo".

Mientras, Ana y Enrique siguen paseando al perro

Semana publica varias fotos de la pareja haciendo lo único que hacen últimamente y que vemos hasta el hastío en sus redes sociales: pasear a su perro y hacerle fotos.

Lo único destacable del reportaje es que Enrique y Ana viven prácticamente igual: chaqueta tipo plumas, pantalón gris de campo y playeras verde oliva de la marca que los patrocina, El Capote.

Ivonne Reyes relata su infierno tras el Covid

La venezolana es entrevistada en Lecturas después de haber superado el Covid. Pocos sabían que Ivonne Reyes tuvo que ser ingresada en la UCI debido a una sepsis, una infección de todos los órganos.

La bajada de defensas provocada por el coronavirus hizo que tuviera que vivir esta experiencia traumática: "Me he dado cuenta de que la vida se puede acabar en segundos".

Cecilia Gómez explica su ruptura

Hola, la revista que ha seguido el noviazgo y compromiso de Cecilia Gómez (conocida sobre todo por haber sido la novia de Fran Rivera, Emiliano Suárez o Jesús Carballo) con el médico Marco Vricella, ofrece sus páginas a la bailarina en una entrevista en la que aclara los motivos de su ruptura cuando apenas quedaban tres meses para el enlace.

La artista se muestra muy dura con el cirujano: "He descubierto su verdadera cara. Para mí, esto es un impostor", relata tajante, mientras asegura que no se ha sentido respetada. "Me ha llegado a decir: si no cambias, no hay boda. Y tú no me sirves como mujer para lo que yo quiero".

Cecilia nombra además a Sonia Ferrer, la ex de Vricella, que también salió bastante escaldada de su relación con el cirujano plástico después de seis años de matrimonio y una hija en común.

Cóctel de noticias

Alejandra Prat se prepara para las Olimpiadas de París. La hija del mítico presentador ha retomado la doma clásica, que abandonó hace más de una década al casarse y tener hijos, y posa para Hola en la hípica de Barcelona a la que acude a entrenar a diario.

Nueva lección de estilo de la futura duquesa de Alba. Vemos en Hola a Sofía Palazuelo, la mujer de Fernando Fitz-James, acudiendo a una de las primeras bodas de la temporada ataviada con una falda de tul verde oliva y una camisa anudada a la cintura.

Carmen Borrego olvida las penas en el mercadillo. Semana y Diez Minutos publican varias fotos de la hija de Teresa Campos paseando entre los puestos y mirando camisones de encaje negro y haciendo acopio de bragas mientras tira de su carro de la compra.

MasterChef "ficha" al alcalde de Madrid. José Luis Martínez Almeida ha grabado un capítulo del programa de cocina que se emitirá en la próxima edición del reality y que ha tenido la Plaza Mayor como escenario.

María Patiño luce cuerpazo en las playas de Fuerteventura. Diez Minutos ha retratado a la presentadora durante una escapada con su marido. Según la revista estrena abdomen.

La princesa Leonor estrena su agenda en solitario. Con tanto famoso que vive de sus padres seguramente hasta que pueda vivir de sus hijos, es gratificante ver que la heredera va a protagonizar este miércoles su primer acto en el Instituto Cervantes.