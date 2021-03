Amador Mohedano recula y apoya a Antonio David: "Las películas con Óscar son mentira"

Tras el gran revuelo que se ha creado por la serie documental de Rocío, contar la verdad para seguir viva, muchos familiares -como el propio Amador Mohedano en su momento- se han posicionado al lado de la hija de Rocío Jurado señalando así a Antonio David Flores como el culpable de lo sucedido después de muchos años apoyando la versión del ex Guardia Civil.

A pesar del desgarrador testimonio de Rocío Carrasco aún hay familias que no tienen claro de qué lado posicionarse en esta lucha familiar y una prueba de ello ha sido Amador Mohedano. Tras anunciar en El programa de Ana Rosa que apoya la versión de su sobrina Rocío Carrasco: "Lo que vamos a hacer siempre es apoyarla. Si necesita que vaya a recogerla voy ahora mismo y se viene conmigo al campo", el ex marido de Rosa Benito ha reculado tan solo unas horas más tarde.

Como ha emitido el programa de Sálvame durante una conversación con él, Amador Mohedano cree que los principales perjudicados en toda esta historia son los hijos de la pareja, Rocío y David y por ello pide prudencia. "Pienso que tenemos que tener bastante prudencia porque es un tema delicado en todos los sentidos. Me parece muy bien que rocío hable, pero también puede hacer mucho daño a sus hijos. Cosas feas hemos visto todos por una parte y por otra" comenzaba diciendo.

Finalmente el hermano de Rocío Jurado anuncia que su posición es al lado de Antonio David porque ha visto la gran labor que ha hecho como padre: "Esto es un paso muy fuerte y yo me he posicionado al lado de Antonio David porque he hablado con Antonio y los niños y me duele. No sé todo porque hace muchos años que no tengo contacto con ella, yo me posiciono con Antonio David como padrazo. Discusiones ha habido en todos lados y las películas con Óscar son mentira".