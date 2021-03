La emisión del documental Rocío: contar la verdad para seguir viva continúa generando reacciones en los medios de comunicación. Las palabras de Rocío Carrasco y el posterior debate en el que se calificó de maltratador a Antonio David sin una sentencia que lo dictamine y poniendo en duda así a la Justicia, ha dividido a la sociedad.

Uno de los más críticos con su emisión es Federico Jiménez Losantos, director de Es la mañana de Federico, que califica como "chapuza" este documental: "Se han metido en un lío legal. Si el Consejo General del Poder Judicial viese la televisión y no estuviera ocupado repartiéndose cargos, este programa ya estaría secuestrado. Tendría que meter una querella a Telecinco y amenazar con cerrar esta cadena. Han puesto en duda a la justicia y eso no se puede permitir", dijo durante la Crónica Rosa de este jueves en la que también participó Alaska.

"Como producto televisivo, este documental, el reality de las Campos, Cantora: la herencia envenenada... son productos impecables. En este caso de Rocío Carrasco, si fuese solo la emisión de la entrevista y luego nosotros sacar nuestras propias conclusiones, estaría muy bien. El problema son los debates y opiniones posteriores", reflexionó la cantante de Fangoria.

Federico insistió en la "desconsideración" que ha mostrado Telecinco hacia la Ley. "No es La Fábrica de la Tele (productora del documental) es 'la fábrica de la trola'. Lo que han hecho con este documental es vomitivo y cursi". Para el director del programa matinal de esRadio, la productora se ha inventado "un hecho judicial" para "montar un juicio político".

"Hemos visto recortes de una grabación de sesenta horas donde tú has cogido a una persona que está bajo tratamiento psiquiátrico, le has perseguido y le has ofrecido una cantidad descomunal de dinero. Apareces con un documento que la justicia ha desestimado, te niegas a que entre una llamada de la hija, y luego resulta que expulsas laboralmente a un tío que, cuando estabas grabando esto, lo tenías trabajando", concluyó Jiménez Losantos.