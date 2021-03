Javier Sardá, que antaño tuvo a Antonio David Flores como colaborador de Crónicas Marcianas, se manifiesta sin asomo de duda a favor de Rocío Carrasco. "Yo no tengo ninguna duda", ha asegurado en RAC1 a raíz del gran revuelo formado tras el docudrama de Telecinco en el que la hija de Rocío Jurado denunció el maltrato de su ex, provocando que diversas personalidades se lanzasen a condenar al ex guardia civil vulnerando la presunción de inocencia.

Pese a no mediar sentencia judicial favorable a Rocío Carrasco -su denuncia fue, de hecho, desestimada por la Justicia-, Javier Sardá se lanza en tromba pese a la falta de pruebas. "Yo no tengo ninguna duda de que Antonio David trató fatal y maltrató psicológica y no sé si físicamente a Rocío Carrasco, segurísimo", dijo sin asomo de duda.

"Yo lo tenía a él en Crónicas. Tuvimos un trato muy bueno, estaba en una mesa con varias personas. A ella la conozco de haberla entrevistado varias veces en la radio. Les hacía gracia venir, era una pareja joven que la madre no soportaba al yerno", explicó Sardá en la emisora catalana.

Sardá matizó su discurso, pese a la evidente condena a su antiguo colaborador, al que dio pábulo en su propio programa. "En los procesos judiciales, y esto es un poco espantoso lo que voy a decir, que no se haya podido acreditar no quiere decir que no se hayan producido".