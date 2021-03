David Bustamante desvela que tenía planes de futuro con Álex Casademunt

David Bustamante reapareció este jueves en El Hormiguero para presentar su nuevo trabajo, 20 años y un destino, que saldrá a la venta el 16 de abril y con el que pretende celebrar sus dos décadas en la industria musical. Un trabajo discográfico que incluye una nueva versión de su mítica canción "Dos hombres y un destino", que en el pasado interpretó con Álex Casademunt, recientemente fallecido en un accidente de tráfico.

El cántabro habló con Pablo Motos sobre los complicados momentos que ha vivido por la muerte de su compañero. Un cúmulo de sensaciones y sentimiento que quiso compartir con los espectadores: "Álex era un ser especial, era pura luz, vivió a fondo y era el eterno adolescente", recordó. "Le ofrecieron mucho dinero por meter mierda y siempre dijo que no. Eso es la amistad".

Además anunció que tenía planes de futuro y muchas sorpresas que finalmente no podrán ser: "Le homenajearé en cada concierto", dijo muy emocionado. "Me duele mucho porque quedaban cosas por hacer, pero no pudieron meter mierda en una hermandad de siempre".

El nuevo trabajo de Bustamante llega en un momento muy dulce para artista: sigue felizmente enamorado de Yana Olina, a la que conoció en un concurso de baile en TVE, y físicamente está en su mejor momento. Tal y como contó en el programa de Antena 3, ha perdido más de 26 kilos desde que comenzó su participación en el talent show El desafío: "Esto no va de ir a un sitio y comprarlo, esfuerzo y trabajar. Tengo a mi lado a una gran nutricionista y a un entrenador, que son los ángeles que me guían. Y, por supuesto, tener amigos, familia y una pareja increíble que te animan cuando te caes". Un cambio físico que cree muy necesario: "Era una cuestión de salud y bienestar".