Javier Sardá se retracta de sus ataques a Antonio David tras afirmar que maltrató a Rocío Carrasco

Javier Sardá se pronunció hace unos días sobre el testimonio de Rocío Carrasco en su documental Rocío: contar la verdad para seguir viva. El catalán, que antaño tuvo a Antonio David Flores como colaborador de Crónicas Marcianas, se manifestó sobre el mismo en RAC1, asegurando que no tenía "ninguna duda" de que Rocío Carrasco había sufrido maltrato por parte del que fue su marido.

En su discurso, Sardá afirmó que Antonio David "trató fatal y maltrató psicológicamente, y no sé si físicamente", a Rocío Carrasco: "Segurísimo", dijo sin asomo de duda. "Yo lo tenía a él en Crónicas Marcianas. Tuvimos un trato muy bueno, estaba en una mesa con varias personas. A ella la conozco de haberla entrevistado varias veces en la radio. Les hacía gracia venir, era una pareja joven que la madre no soportaba al yerno", explicó. "En los procesos judiciales, y esto es un poco espantoso lo que voy a decir, que no se haya podido acreditar no quiere decir que no se haya producido".

Horas después de pronunciar estas palabras, el presentador se ha retractado a través de la colaboradora Laura Fa, asegurando que sus afirmaciones fueron "muy desafortunadas" y que no hay ninguna sentencia "que especifique" que esos hechos ocurrieron. "Javier Sardá se retracta completamente de las palabras que dijo ayer, que fueron muy desafortunadas y que no hay ninguna sentencia y quería que lo especificara", explicó Fa.

El presentador se aleja así de las voces más críticas contra Antonio David, como Carlota Corredera o Jorge Javier Vázquez, que no han dudado en señalar a su antiguo compañero.