La impactante imagen de Pablo Motos tras pasar por el quirófano

Pablo Motos ha tenido que pasar por quirófano este viernes 26 de marzo debido a un orzuelo que había aparecido en un ojo. Lo cierto es que durante el último programa de El Hormiguero, el presentador no tenía ningún tipo de inflamación o rasgo que hiciera sospechar que horas después tendría que someterse a esta intervención. Fue a la mañana siguiente cuando despertó "con un orzuelo terrorífico", tal y como él mismo ha contado en sus redes sociales.

El presentador de El Hormiguero se ha puesto en manos de profesionales y ha tenido que pasar por el quirófano. Con un montaje fotográfico, Motos explicó a sus seguidores que se dirigía al médico para someterse a la intervención: "Son las diez de la mañana, me ha salido un orzuelo terrorífico y mi amigo Luis Fernández-Vega me ha dicho que venga, que me va a hacer algo. Así que ahí voy".

Tras la pequeña operación, Pablo Motos pudo regresar a su casa, no sin antes compartir en su cuenta de Instagram cómo había quedado tras pasar por el quirófano: "Ya me lo han hecho, ha sido llegar, subirme al quirófano y ahora soy un pirata", aseguró junto a una impactante imagen en la que aparece con el ojo completamente vendado.

Esta no es la primera vez que Motos tiene que pasar por quirófano por un motivo similar. A principios del año pasado también tuvo que retirar un orzuelo, tal y como contó en el programa que presenta en Atresmedia. Sus compañeros bromearon sobre la imagen del valenciano, que también tuvo que aparecer en antena con el ojo vendado.