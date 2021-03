Manuel María Arias Domínguez nació el 26 de abril de 1956 en Riaño (León), un bonito pueblo desaparecido bajo las aguas, desde donde su modesta familia se asentó en Ermua. Y allí es cuando ya era Imanol Arias, el futuro galán cinematográfico que, desde abajo y pasando incluso hambre cuando se buscaba la vida en Madrid, hoy es un actor respetado, muy popular, con un considerable patrimonio, a pesar de sus problemas con Hacienda. Experto en amores, ha sabido llevarlos con discreción, al punto que cuando comenzó a relacionarse con su actual compañera, Irene Meritxell, los reporteros de las revistas rosas no supieron detectarlo a tiempo. Aquello ocurría en 2009, rota su larga convivencia con Pastora Vega. Y después de disgustos, reconciliaciones y dudas, la pareja se daría el sí, pero ante un notario, algo poco habitual. Y así siguen. No son partidarios de contar cómo se conocieron, ni las circunstancias acaecidas, cuando la madre de ella no parecía darles su bendición. Les contaremos cuanto hemos investigado acerca de su convivencia, cuando ambos celebran el sesenta y cinco cumpleaños del actor.

Un encuentro de cumpleaños fue el escenario de lo que iba a ser un flechazo entre ambos. El amigo que lo celebraba, los presentó. Imanol, que siempre tuvo buen ojo con ellas, no dejaba de mirarla. De buena estatura, elegante, Irene Meritxell no quiso caer rendida a los pies del galán en los primeros momentos. Sabría esperar. Diseñadora de ropa y calzado, fotógrafa, la guapa sevillana fingió sentirse sorprendida al día siguiente cuando el actor la llamó por teléfono. El número se lo había facilitado, lógicamente, el amigo de ambos de la fiesta. Imanol recurrió a frecuentes WhatApps para concertar alguna cita con su reciente amiga, pero Irene seguía resistiéndose. ¡Qué no sabe una mujer advertida cuando un pretendiente insiste una y otra vez…! Llegó una noche en la que estuvieron varias horas de conversación a través del móvil. Así es que, poco a poco, hilando fino, convincente, el actor, en una interpretación eficaz, sutil, la fue llevando a su terreno. Salieron juntos, intercambiaron ilusiones y caricias hasta convenir verse a menudo. La convivencia no fue fácil, como decíamos. Entre viajes y compromisos de Imanol hubo un momento en el que aquella relación iba enfriándose. Hasta que llegado el mes de noviembre de 2017 fueron al despacho de un notario para que en documento público testificara que deseaban vivir juntos con los deberes y derechos que eso conlleva. Separación de bienes. Sin que aquel acto fuera compartido con ningún familiar o amigos, los que serían informados ya consumada la unión. Ni que decir que los reporteros, en esta ocasión, se quedaron sin imágenes de los recién casados.

Imanol e Irene | Archivo

Imanol e Irene han viajado juntos a muchos lugares. En Buenos Aires permanecieron semanas cuando él fue a representar una comedia teatral. Muy querido en Argentina, cada día que concluía su actuación en el teatro Odeón, lo esperaban a la puerta docenas de mujeres de todas las edades. Irene Meritxell, contemplando la escena. Procurando que no se denotara su malestar. La entrevistaron para el diario digital Infobae y tuvo que decir que le daba vergüenza ajena cuando veía a una de esas locas agarrándolo de la cintura, besándolo varias veces y gritando a todo pulmón. Por cierto, en las paredes de los pasillos del teatro se expusieron fotografías de muy buen gusto y calidad realizadas por ella.

Es lo que les ocurre a las esposas de maridos conocidos del gran público. Son espectadoras de escenas nada edificantes. Menos mal que Irene asegura no ser celosa; tampoco él. De quien dice es muy cariñoso y dulce. Respetuoso, se queja poco. Si van de compras él se empeña en regalarle lo primero que piensa puede ser del agrado de su esposa, quien le previene de que eso no sabrá dónde ponerlo cuando lleguen a casa. Allí, llevan una existencia tranquila. "Es un hombre tranquilo, no pelea, no discutimos", revela Irene. Cuando una hermana de ella lo conoció, comentaría que se había enamorado del mejor a actor de España. A lo que retrucó la protagonista: "¡Es más rico…! ¡Es más bueno…!"

Y, como en toda pareja, tarde o temprano se suceden situaciones en las que pueden surgir de pronto momentos de tensión, ajenos incluso a ella. Tal cosa ocurrió el día que Imanol recibió un requerimiento del Ministerio de Hacienda. Nos ahorramos los detalles que ya se difundieron en su día acerca de la deuda contraída por el actor en cuestión de impuestos con la correspondiente, abultada multa. Eso puso en estado de alarma a Irene Meritxell, lógicamente. Imanol, la tranquilizó. Tipo cabal, ha ido haciendo frente a cuanto le viene reclamando el Fisco, para lo cual hubo de deshacerse de algunas propiedades. Por fortuna tiene patrimonio suficiente, pero es consciente de que ha sido "un palo muy grande" el que ha sufrido económicamente. Ha continuado grabando capítulos para Cuéntame..., la serie más longeva de Televisión Española, que transcurre por su vigésimo primera temporada, con la que Imanol Arias ha mantenido su gran popularidad. Al principio cobraba sesenta mil euros por capítulo. Ningún actor español ha llegado a percibir semejante caché. Ignoramos cuanto percibe ahora y si lleva un porcentaje de la productora que la financia. Es posible que la serie esté dando sus últimos coletazos, a juzgar por lo que viene sucediendo ahora, donde se interponen escenas de los años 90 con otras del presente. No obstante, su audiencia sigue siendo elevada. Pero a pesar de su lado positivo, Imanol Arias viene ya hace tiempo repitiendo que quiere ya dejar de una vez de ser "Antonio Alcántara" para abordar otros proyectos. Ya lo ha hecho hace pocos meses representando la versión teatral de El coronel no tiene quien le escriba, basada en la novela de García Márquez, dirigida por Carlos Saura. Sabe que nunca ganará más dinero que en estos años de Cuéntame.... Y se estará pensando su futuro. ¿Más películas, cuando el cine no atraviesa su mejor momento? ¿Firmar exclusivas con una plataforma? No le faltarán ofertas, seguro.