La nueva 'tentación' de Cristina Pedroche: "Soy muy transparente, como los vestidos"

Cuando todavía no nos hemos recuperado de la emocionante final de la tercera temporada de La isla de las tentaciones, un nuevo formato llega a la televisión de la mano de Cristina Pedroche. Se trata de la adaptación española del exitoso formato internacional Love Island, con un planteamiento que recuerda al reality de Telecinco, pero que promete una mayor interacción con los espectadores.

"Es un programa muy 'hot' para esta primavera, que va a revolucionar la tele y las redes sociales", asegura Cristina Pedroche, que vuelve ponerse al frente de un programa tras el final de Top 50, programa que presentó en Antena 3 en el año 2019. Love Island se define como un programa en el que solteros de toda España buscarán el amor mientras conviven aislados del mundo exterior en una espectacular villa. Juegos, desafíos y muchas sorpresas a los que se tendrán que enfrentar en pareja para poder optar al premio final.

A diferencia del formato de Sandra Barneda, los espectadores vivirán en directo todo lo que pase en la villa y a través de votación, tomarán decisiones que condicionarán el futuro de los concursantes. "Los espectadores no solo van a tomar decisiones finales, sino que van a intervenir muy activamente en el desarrollo de todo lo que pase en la isla. El espectador tiene mucho que decir en este programa. Ellos tendrán el poder. Va a dar mucho de qué hablar (...) Este programa va a traer alegría, diversión y amor, tres cosas que en este momento necesitamos mucho".

El programa que se emitirá en Neox se grabará en Canarias, donde los 'isleños' e 'isleñas' vivirán aislados del mundo exterior con 65 cámaras robotizadas y cada día, se podrán seguir "los devaneos amorosos de los participantes": "Yo me muero de ganas por irme ya a Canarias y que todo el mundo conozca a estos isleños", asegura Pedroche, que está muy emocionada con el proyecto: "Esperaba un gran formato y ha llegado en un momento perfecto (...) Quiero mostrarme tal y como soy, si algo no me gusta se me va a notar enseguida porque soy muy transparente, como los vestidos".

"No solo estarán las primeras parejas que entran en el estreno, cada semana, y siempre por sorpresa, nuevos solteros y solteras entrarán en la villa. Los espectadores podrán seguir las historias de amor de las cinco parejas de isleños que se han formado el primer día, y de otras muchas, porque cada semana, nuevos solteros entrarán con el objetivo de encontrar, también, el amor", explica.