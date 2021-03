La espeluznante frase de la madre de Antonio David que anticipó el drama de Rociíto

Una ilusionadísima Carlota Corredera dio inicio al segundo programa especial dedicado a Rocío Carrasco, Contar la verdad para seguir viva, en el que de paso se recordaron los titulares en la prensa y la entrada en tromba del Gobierno a través de las declaraciones de la ministra Irene Montero en redes sociales y el propio Sálvame. "Sube de intensidad", anticipó Carlota Corredera sobre los episodios, antes de presentar a Pilar Eyre, Marta Nebot, Kiko Hernández, Paloma García Pelayo y Ana Bernal-Triviño como la experta en violencia de género de la noche.

Corredera anunció que había nota de audio de Rocío Carrasco: "Hola, soy Rocío y quería mandarlos este mensaje para deciros que estoy bien, que estoy aquí en mi casa con los míos, que estoy un pelón desbordada con todo lo acontecido esta semana pero al mismo tiempo estoy tranquila y serena. Quería agradecer a todo el mundo que se ha interesado por lo que cuento y me han creído, y quiero agradecer a aquellas mujeres que se hayan sentido identificadas en mi relato", se oyó decir a Rocío Carrasco en el mensaje grabado. "Tengo fuerza, estoy fuerte para seguir contando mi historia y esa fuerza es también gracias a vuestro apoyo. Un beso y mil gracias", finalizó el mensaje.

Rocío Carrasco definió el día que se enteró con 18 años que estaba embarazada como uno de los más "felices" de su vida, ya que iba a "cumplir uno de sus sueños". Pero ya entonces hubo problemas. Cuando se lo dijo a "esa persona", por Antonio David, éste se cayó al suelo porque estaba subido a una escalera. "En ese momento me dijo que eso no podía ser, y sé perfectamente por qué me dijo que no podía. Me conocía y sabía de esa rebeldía mía, y sabía que él sabía que si dentro de mí existía la más mínima posibilidad de no tenerlo, en el momento en que él me dijese no puede ser y oiga a hacer todo lo contrario. Así él se aseguraba el resultado, que era lo que quería". Más tarde Cristina Cárdenas, entonces amiga de la pareja, fue la que filtró la información a las revistas con la prueba del Predictor.

Quien peor recibió la noticia fue su padre, Pedro Carrasco, con el que entonces ya no tenía contacto. "Me dio dos besos muy secos, me senté en el sofá de la salita con él y me dio un bofetón que la cabeza me dio vueltas como la niña del exorcista. Me dijo "te lo dije, te ha arruinado la vida". Después del bofetón me dio un abrazo y dijo qué tonta ha sido, ha conseguido lo que quería. Y me dijo: dos huevos y p’alante", relató Rocío.

La perversa frase de la madre de él

Comiendo con los padres de Antonio David surgió el tema del nombre del bebé: se le ocurrió Pedro Juan, por su padre Pedro Carrasco, porque existía la feliz casualidad que así se llamaría también como el de Antonio David, Juan. Me di cuenta que si le ponía el nombre de mi padre llevaba el nombre de mi padre y el del suyo. Y me dice ella: o Juan Pedro. Porque el niño me lo ha hecho mi hijo no tú con un dedo". Rocío se echó a llorar, algo que Antonio David le increpó más tarde. Debía llevar primero el nombre de su abuelo paterno, en su opinión.

Por la boda -de la que no conserva el anillo, pues lo tiró por el retrete-, pagó Hola un dineral, unos "treinta y pico" millones de pesetas, que es más o menos lo que costó la boda. Y ahí surgió la figura del intermediario, Amador Mohedano, que se llevó una parte importante. La luna de miel fue en Isla Mauricio, pero allí Antonio David dictó sus normas a la hora de salir de la habitación.

"Sonó el teléfono de la habitación y una persona me habló en inglés. Pero yo sabía quién me estaba hablando, era Carlos Jelvez, un fotógrafo amigo de su familia. "La única persona que lo sabía era Amador y el director de la revista que publicó las imágenes", dijo sobre cómo corroboró las sospechas de que había habido "chivatazo". La intención de su tío era seguir siendo su representante, pero la conversación entre ellos acabó muy mal.