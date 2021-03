La tensa entrevista en 'Tómbola': cuando Rocío Carrasco presumía de mantener a Antonio David Flores

El segundo episodio de Rocío: Contar la verdad para seguir viva rescató la entrevista de Rocío Carrasco en Tómbola donde defendió intensamente a Antonio David Flores de los ataques de los colaboradores. Corría el año 1998 y una jovencísima Rociito, embarazada de su segundo hijo David, acudió al programa del corazón dispuesta a enfrentarse a todos los que cuestionaban a su novio, a pesar de que, según la versión que dio en el documental, ya habían empezado los problemas de pareja.

La tensión entre Rocío y Karmele era evidente y su tono con la periodista subía con cada una de sus preguntas. "No estés tensa, Rocío, relájate. Te veo tensa cuando Karmele entra en acción", se aventuró entonces a decirle el presentador Ximo Rovira. Lo peor de la entrevista llegó cuando Karmele se interesó por cómo se iba a ganar la vida Antonio David y Rocío se limitó a decir que le habían contactado de "una empresa norteamericana" y una inmobiliaria.

"¿El marido de Rociito tiene trabajo o no?", preguntó la periodista. "¿Sabes lo que pasa? Que mi marido tiene la suerte de poder vivir sin trabajar, no como tú (...) Lo que te gustaría a ti es vivir como vive él. Lo que pasa es que tú no puedes", respondió entonces con un tono altivo. Karmele insistió en acusar al ex guardia civil de "no dar golpe", a lo que la hija de Rocío Jurado se apresuró a contestar: "Ese señor ha trabajado en cuatro años más que tú en tu puñetera vida".

Este vergonzoso episodio de la vida de Rocío Carrasco fue uno de los más comentados en la crónica rosa de Es la mañana de Federico (esRadio). "Esa entrevista en Tómbola es un vivero inagotable. La manera que presume de no tener que trabajar... ¡Presume de que a su marido lo mantiene ella!", comentó Federico Jiménez Losantos. "Cada vez que salían diciendo ‘no trabajo porque no quiero’, ‘salíamos todas las noches’... Te está describiendo la vida de dos niñatos consentidos. La pobre Jurado, como siempre, manteniendo a toda la prole", añadió Beatriz Cortázar.

Pero en aquella entrevista, Rocío también justificó a Antonio David a pesar de que intentó agredir al periodista Ángel Antonio Herrera durante una pausa publicitaria: "Hay gente que habla con maldad y duele bastante. Cuando estás detrás de las cámaras no puedes decir absolutamente nada. Esta señora [Karmele] dice que mi marido no hay dado palo en su vida, pues es un poco fuerte". Los insultos del marido de Rocío iban dirigidos a varios periodistas y Rocío aseguró que "estaba nervioso" y que "mi marido está un poco harto".

Sobre aquella situación, Rocío dijo el domingo en su documental: "Sé que se ha dicho que hubo un altercado y que se intentó tirar a alguien al agua. Yo no me acuerdo de ese episodio". Cuando le mostraron las imágenes de la trifulca en la que ella también estuvo implicada, se limitó a decir antes de suspirar profundamente: "Ese es el verdadero Antonio David".