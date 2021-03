Ivonne Reyes y su hijo firman la paz con Pepe Navarro

Después de tantos años luchando en los tribunales contra Pepe Navarro, Ivonne Reyes y su hijo Alejandro han decidido renunciar a la pensión que el presentador tenía que pagar a su hijo desde hace años. Una decisión que supone la firma de paz entre la expareja, cuya batalla los había enfrentado ante el juez en varias ocasiones. "Es cierto. Mi hijo, yo también, pero él tomó la decisión", explicó la venezolana ante la prensa.

De esta manera, Ivonne ha dejado claro que quiere zanjar todos los problemas legales que arrastra con Pepe Navarro y que, a partir de ahora, no volverá a tener ninguna guerra con él. Sin embargo, hizo una importante advertencia y la situación solo estará tranquila mientras el periodista no hable más de su hijo. "Por mi parte no, pero no me toques lo mío", expresó.

En febrero de 2021 el comunicador presentó una demanda para que el juez revisara la cantidad mensual que, en concepto de manutención, pasa a Alejandro Reyes, del que Pepe sigue manteniendo que no es su hijo y que luchará para demostrarlo. A pesar de que Alejandro ha renunciado a la pensión, el presentador está obligado a cumplir con los pagos que mantiene desde finales de 2018 hasta hoy, ahora que Alejandro ha decidido prescindir de este dinero.