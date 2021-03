Jordi Sánchez sufrió fuertes alucinaciones durante su ingreso en la UCI: "Es terrible"

Jordi Sánchez, conocido por su papel de Antonio Recio en la serie La que se avecina, se recupera en casa después de haber pasado 24 días ingresado en la UCI a causa de la covid-19. El actor abandonó por fin el hospital hace unos días y confesó que fue una experiencia traumática que afortunadamente ha dejado atrás, pero los algunos recuerdos le acompañarán para siempre.

En una entrevista en Cataluña Radio, Sánchez explicó que los primeros síntomas "son como una gripe": "Yo tampoco tuve mucha fiebre, pero no terminaba de encontrarme bien". Su situación empeoró con el paso de los días y la fiebre derivó en neumonía. Fue entonces cuando tuvo que ingresar en la UCI y creció la preocupación por su vida.

En coma inducido, comenzó a sufrir terribles alucinaciones que vivía como si fueran reales: "Pensé que mi hijo estaba muerto. Estaba triste y hecho una mierda. Hasta el tercer día no me atreví a preguntar si lo que había soñado era verdad. Luego me dijeron que no y me puse a llorar", confesó. "Viví en un mundo paralelo durante esos 24 días. Estás tan drogado que todo lo que sueñas te parece real. Es terrible. Pierdes la noción del tiempo y alucinas. Incluso llegué a hacer los papeles para enterrar a mi hijo".

El actor catalán sospecha que pudo haber contraído la enfermedad durante un rodaje: "Nos ponían el palito por la nariz y nos miraban con lupa, pero hay un momento en el que tienes que trabajar sin mascarilla. Cuando te la quitan no sabes si la persona que tienes delante está contagiada o no".

Mucho más delgado y algo débil, Jordi recibió el alta el pasado 17 de marzo y agradeció todos los mensajes de ánimo y cariño recibidos. "Inmensamente agradecido al Hospital Universitario Fundación Jiménez Diaz. Gracias por su talento, sus cuidados, su paciencia... Gracias por sacarme de esta. Nunca pensé que dormir 24 días seguidos, con sus 24 noches, podía ser tan desagradable".