¿De qué trata el episodio bomba del documental de Rocío Carrasco?

El documental sobre Rocío Carrasco sigue dando que hablar y todavía queda mucho por ver. En las entregas del pasado domingo, la hija de Rocío Jurado recordó sus embarazos y el nacimiento de sus hijos Rocío y David, así como la cadena de acontecimientos que desencadenaron su separación de Antonio David Flores.

El documental consta de 12 entregas ordenadas cronológicamente y según desveló Federico Jiménez Losantos en la crónica rosa de este martes, el episodio 8 promete ser una auténtica bomba: "Según me dicen, el 8 es el fuerte". Titulado "Miedo", Rocío repasará todo lo acontecido en su vida desde junio de 2006 hasta julio de 2012. Un episodio que se emitirá previsiblemente y aún sin confirmar, a mediados de abril.

¿Qué pasó en este periodo de tiempo? El episodio retomará el final del anterior: junio de 2006, fecha en la que Rocío Jurado falleció por un cáncer de páncreas a los 59 años, dejando a su hija huérfana. Aquello supuso un punto de inflexión para la familia, ya que varios cronistas apuntan a que la marcha de la matriarca abrió una brecha entre los miembros de su familia, cada vez más distanciados, sobre todo por las disputas por la herencia.

Rocío y Antonio David se separaron seis años antes, pero no fue hasta 2007 cuando el Tribunal de la Rota confirmó la nulidad eclesiástica de su matrimonio. El deseo de una entonces veinteañera Rocío era obtener la nulidad para poder casarse con Fidel Albiac, el amor de su vida, cuando su madre se recuperara del cáncer. Sus planes se vieron truncados una vez más y comenzó una sucesión de batallas legales contra el padre de sus hijos que se alarga hasta hoy.

Uno de los puntos cruciales fue la custodia compartida de los hijos, ya que después de divorciarse, Antonio David estaba obligado a pagar 841 euros mensuales a su exmujer por la manutención de sus dos hijos en común. En un juicio anterior, Antonio David consiguió rebajar la cantidad a 540 euros al conseguir la custodia compartida de dos semanas en dos semanas de forma alterna en 2003.

Sin embargo, en 2010 Rocío le volvió a demandar por no hacer frente a esta obligación económica, pidiéndole una indemnización de 16.000 euros y una pena de 24 meses de multa. El juez no vio relevancia penal al impago de alimentos, y absolvió a Antonio David. A la misma conclusión llegó la Audiencia Provincial al resolver el recurso de apelación presentado por Rocío Carrasco, ya que el acuerdo entre ambos se había establecido en un documento privado y sin presencia de alguna autoridad.

Relación rota

El episodio 8 concluye en julio de 2012 y la última vez que Rocío Carrasco vio a su hija Rocío Flores antes de abandonar su casa de La Moraleja en Madrid para irse a vivir con su padre. Una fecha grabada a fuego en su mente y que considera el peor día de su vida. La sentencia de 2013 que condenó a su primogénita por un delito de maltrato continuado, recoge que "el 27 de julio de 2012, encontrándose la menor en el domicilio familiar junto a su madre, la pareja de esta y su hermano, inició una disputa con aquella en el transcurso de la cual le propinó varios golpes, llegando incluso a tirarla al suelo, para posteriormente seguir golpeándola, dándole varias patadas".

La tensión familiar comenzó el 15 de junio de ese mismo año, cuando Antonio David Flores pidió la custodia completa de sus dos hijos. En la demanda se adjuntaba como prueba un informe psicológico de la joven, en la que aseguraba que su madre es "una persona que no la quiere, que no tiene confianza en ella o incluso la golpea agarrándola por el cuello". Un oscuro pasaje de la vida de Rocío Flores que vio la luz durante su participación en Supervivientes y del que su madre no se había atrevido a hablar... hasta ahora.