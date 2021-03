Lydia Lozano, rota tras la muerte de su hermano: "Pensábamos que saldría de esta"

Lydia Lozano se ha reincorporado a su puesto de trabajo después del triste fallecimiento de su hermano Jorge Lozano, que llevaba más de un mes hospitalizado luchando contra el coronavirus. La colaboradora apareció este lunes en el plató de Sálvame muy emocionada y confesando lo complicadas que han sido las últimas semanas: "Llevaba 45 días ingresado. Lo sabían todos mis compañeros, todo Telecinco. Nunca dijimos nada porque pensábamos que iba a salir de ésta (...) Mi madre me ha pedido que venga. Me ha dicho: 'Tienes que darle normalidad, me haría mucha ilusión verte trabajando y así encaminar un poco más nuestra vida'".

Sin poder evitar romper en llanto, Lydia recordó la trayectoria laboral de su hermano: reconocido catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, experto en semiótica, ha formado a tres generaciones de periodistas y fue discípulo de Umberto Eco: "Cuando empecé a trabajar en Sálvame, Jorge le decía a mi madre que yo debía de ser adoptada", recordó entre risas. Lydia aprovechó este momento para mandar un mensaje de apoyo a su madre: "Mamá, ánimo, mucha fuerza. Te necesitamos. Seguimos muchos aquí, contigo".

"Las discusiones entre mi hermano y yo sobre Sálvame eran muy divertidas. Él siempre llegaba a la conclusión de que no teníamos el ADN. Él era una eminencia (...) Me da pena que solo pudiésemos estar 25 personas en el tanatorio porque era una persona muy querida y respetada", expresó con lágrimas en los ojos. "Me hubiera gustado que nos hubiera visitado en el plató para que definiera a cada uno de nosotros. Nos tenía a todos muy calados".

La periodista confesó que la muerte de su hermano coincidió con el fallecimiento de Miguel Palomino, el que fuera su jefe y su único defensor cuando se ha puesto en entredicho su profesionalidad. Lydia lamentó no haber podido ir al tanatorio para despedirse de él: "Fue una de las personas más queridas de mi vida".