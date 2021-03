La difícil prueba de la hemeroteca: las revistas recuerdan cuando Rociíto y Antonio David aparentaban ser felices

Si Rocío Carrasco hubiese sabido que desenterrar su historia iba a devolver a las portadas sus fotos junto a Antonio David quizá se lo habría pensado mejor. Lecturas ha escogido una en la que se ve a la pareja feliz, enamorada y joven. El motivo, ilustrar su entrevista exclusiva con Cristina Cárdenas, amiga de Rociíto en su etapa de Argentona y, según la propia hija de la cantante, una de las que la traicionó.

"Vi cómo Antonio David maltrataba a Rocío", reza el titular de la portada. Qué pena que un tema tan grave como la violencia doméstica se banalice a cambio del dinero de una entrevista. Cárdenas, a quien Rocío acusa de haber llevado su analítica de orina para comprobar su embarazo no sólo a la farmacia, sino también a una revista y así vender la exclusiva, dice ahora, 20 años después, que fue testigo de una agresión del entonces Guardia Civil a la hija de la Jurado. Incluso la describe con pelos y señales.

A la pregunta de por qué no denunció entonces, responde que "fue al juzgado de violencia de género de Mataró pero le dijeron que su denuncia no serviría de nada si Rocío no ratificaba los hechos".

No sólo eso. También cuestiona Lecturas por qué Rociíto no la llamó como testigo en su demanda contra Antonio David. Su argumento es que ella pensaba que la había traicionado. Ahora está empeñada en hacerlo para que se reabra la causa.

Lo más impactante de la conversación es que sugiere que los episodios de malos tratos no ocurrían sólo en casa de los Flores Carrasco, y que serían algo habitual en esa familia.

Lecturas desempolva su archivo

Viendo las fotos del verano de 1998, ese en el que, según Rociíto, Antonio David Flores intentó, entre otras cosas, arrojarla por un balcón, nos damos cuenta de que las actuales influencers son meras aprendices de personajes como la hija y el yerno de la Jurado: sus vidas eran aparentemente felices de cara a la galería, mientras se odiaban al apagarse las cámaras.

Lecturas ha recuperado algunas imágenes tomadas durante las vacaciones de la pareja en Chipiona. En ellas vemos a Rocío y a David sentados en la orilla, ella reclinada sobre él, que la besa con ternura mientras acaricia su incipiente barriga.

Según ha contado Rocío en su docu-drama, ese año se sucedieron las peleas, las discusiones, las amenazas, los desprecios y las infidelidades que desembocaron en la ruptura de la pareja. Nada que ver con el idilio que pretendían mantener de cara a los medios y del que se beneficiaban a golpe de exclusiva.

Rocío Flores, con su padre y su madrastra

Diez Minutos asegura que la hija de Rocío Carrasco está destrozada por todo lo que está viviendo a raíz de la emisión de la serie protagonizada por su madre. Ella y su hermano son, le pese a quien le pese, los principales perjudicados.

Según lar revista, la joven se está refugiando en los dos hombres de su vida, su padre y su novio. Con ellos ha pasado el último fin de semana, previo a la emisión de los dos nuevos capítulos de este reality. Lejos de esconderse, Rocitín deja claro fotografiándose con su padre a favor de quién está en todo este folletín.

A las revistas no les ha dado tiempo de incluir el momento en el que la hija de Antonio David se despide de Olga Moreno, su madrastra, minutos antes de embarcar en Supervivientes. Su efusividad y el cariño que se tienen es sincero: Olga ha sustituido a su madre durante sus ocho años de ausencia.

Mila Ximénez, ingresada

Semana publica en su portada una exclusiva que a estas horas ya podemos leer en todos los digitales, el ingreso hospitalario de Mila Ximénez. La periodista lleva varios días sin acudir a su trabajo en Sálvame. Tampoco ha comunicado si iba a seguir adelante con su tratamiento o si, por el contrario, tal y como anunció, sopesaría la posibilidad de dejarlo.

En páginas interiores vemos a Mila entrando en la clínica madrileña de La Luz acompañada por sus hermanos o por su hija Alba, que se desplaza a Madrid constantemente para acompañar a su madre.

Anabel Pantoja responde a Paquirrín

¿ Alguien se acuerda de la familia Pantoja a estas alturas? Tras el escándalo de Rociíto, el clan de Isabel ha pasado a un segundo plano, a pesar de Paquirrín. Esta semana Lecturas se atreve con una entrevista a Anabel, que, desde su exilio canario, se dirige a su primo por alusiones, después de los continuos reproches que le lanza cada vez que abre el pico.

Anabel le pide que la respete, entiende que es mayorcito para hacer lo que está haciendo y descarta la posibilidad de que se reconcilie con su madre. Además anuncia que ha pospuesto su boda y afirma tajante que no quería que su novio, Omar, concursara en Supervivientes. Pero no leemos si lo dice con la boca pequeña.

Primera entrevista de Fabiola Osborne tras su separación

Hola, la revista que ha seguido la trayectoria vital de Fabiola Martínez, ofrece su primera entrevista tras haber anunciado su separación, de común acuerdo, de Bertín Osborne. Ahora vuelve a ser Martínez Benavides, pero hay que destacar el respeto y admiración con el que habla del padre de sus hijos. Cuánto tienen que aprender las rociítos y antoniodavides.

"No hemos firmado el divorcio porque él quiere darme más de lo que yo quiero recibir. No quiero que me mantengan", explica a la revista, añadiendo que "no quiere tener ese vínculo de dependencia". Por eso está buscando un piso que pueda pagarse ella y le permita vivir junto a sus padres.

Fabiola explica que el confinamiento marcó el principio del fin: "Nos permitió regalarnos una despedida dulce". Y nos deja con la duda sobre la capacidad amatoria de Bertín, un auténtico latin-lover: "Con sesenta y seis años la coleta se corta solita. Eso es una cosa de la naturaleza", dice del cantante.

Cóctel de noticias

Ana Soria vende su chalet en Almería. Diez Minutos lleva a portada una información que no es del todo cierta. Son los padres de la novia de Enrique Ponce los que han puesto la propiedad a la venta.

Rafael Medina (de Medina, según Hola), estrena barco. El hijo de Naty Abascal acaba de comprar junto a su hermano Luis una embarcación de 13 metros de eslora con la que va a competir y que ha bautizado con la palabra "Feria", en homenaje al ducado que ostenta.

Clara Lago, enamorada otra vez. Vemos en Hola a la actriz prodigándose arrumacos con José Lucena, que al parecer es músico y actor. El hombre que ha sustituido a Dani Rovira en el corazón de la actriz nació en la localidad cordobesa de Montoro, regenta varios locales de restauración en Madrid y ya salió antes con una actriz, Andrea Molina.

Chenoa aplaza su boda por enésima vez. Hola, la revista con la que la cantante ha debido pactar la publicación de la exclusiva del enlace, incluye este miércoles una entrevista con la artista en la que anuncia que ha tomado la "difícil decisión" de no casarse este año. Y ya van varias. Chenoa apela a la prudencia: "esperaré a que nuestra familia esté vacunada".

Jessica Bueno y J. Peleteiro enseñan su chalet de diseño en Hola. Entrevista con la modelo, que ha regresado ahora a España después del periplo internacional de su marido futbolista. Ni una referencia a Paquirrín, el padre de su hijo mayor.