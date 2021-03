Mila Ximénez, ingresada: su entorno muestra preocupación

Mila Ximénez ha tenido que ser ingresada en el hospital madrileño La luz, centro en el que los médicos están llevando su seguimiento del cáncer de pulmón con el que convive desde hace casi un año, para continuar con su tratamiento. Según publica la revista Semana, ha sido una decisión del equipo médico que trata a la colaboradora. Así lo determinaron el día anterior a su ingreso, y con ello cumplió a periodista, acompañada por su hermano y su cuñado, que no se separan de ella.

Durante este ingreso, aprovecharán para realizarle algunas pruebas. En principio estaba previsto que se las hicieran después de Semana Santa pero, a última hora el equipo médico decidió este domingo su hospitalización al día siguiente. Así aprovecharán para adelantar esas pruebas y, de paso, controlar la evolución.

Este ingreso coincide con la llegada de unos resultados que Mila había anunciado que esperaba desde hace dos semanas y que, según decía, iban a ser fundamentales para decidir cómo iba afrontar la enfermedad a partir de ahora. "Escucharé a mi doctor y decidiré si seguir adelante. Me gusta vivir pero con calidad de vida", dijo en el plató. "Lo que me ha pasado este mes no se lo deseo a nadie porque no vives", decía muy afectada.