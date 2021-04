Los capítulos de Rocío. Contar la verdad para seguir viva se suceden, y con ellos el escándalo. Hasta el punto de que la opinión pública se pregunta dónde está refugiada Rocío Carrasco, que ha llevado su habitual discreción hasta el extremo.

No hay rastro alguno de la hija de Rocío Jurado, que solo sale por motivos profesionales (en su caso, cuando próximamente se reanude la función teatral con Anabel Dueñas tras Semana Santa). Desde que comenzase la emisión hace dos semanas Rocío sigue desaparecida, todavía más que lo habitual, aunque su amiga Alba Carrillo ha confesado que está viviendo la tormenta que ha generado con total y absoluta "tranquilidad".

Ahora, la revista Semana apunta a que Rocío está junto a su marido Fidel Albiac en su gran propiedad en las afueras de Madrid, en la localidad de San Agustín de Guadalix. Se trata de un chalet en una exclusiva urbanización en la que solo viven 220 vecinos.

Los precios allí son exorbitantes (a partir de 600.000 euros la propiedad más barata) y solo se lo pueden permitir personalidades como ella, el actor Luis Tosar o Kiko Hernández, colaborador de Sálvame que el pasado domingo pidió perdón a Rocío por haberse posicionado en su contra todos estos años en su conflicto con Antonio David y sus hijos, que siguen viviendo con su padre.

Pero es la extrema privacidad lo que sin duda ha seducido más a la hija de Rocío Jurado, puesto el complejo está vigilado 24 horas al día y no se permite la entrada de nadie que no viva en la urbanización. De hecho, ni siquiera se puede circular por los alrededores si antes no se ha recibido invitación de alguno de sus habitantes. Rocío, por tanto, no tiene por qué cruzarse con desconocidos en caso de salir a la calle.

Además, dentro de su casa tiene todo lo que necesita y más. Vive en una parcela de 2.000 metros cuadrados con gimnasio propio , piscina y una enorme vivienda de la que se conocen muy pocos detalles y que se ha convertido en su templo, su refugio de los dramas expuestos en la docuserie.