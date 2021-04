Juan Echanove, separado a la fuerza de su segunda esposa

El madrileño Juan Echanove nació el 1 de abril de 1961. Llega a este cumpleaños con una biografía artística repleta de éxitos, que lo convierten en uno de nuestros mejores actores, versátil, en géneros diversos desde la comedia al drama en cine y televisión, ocasional cantante, presentador de espacios relacionados con la gastronomía, una de sus grandes pasiones. Con un carácter vivaz, optimista, que le ha granjeado muchas amistades y admiración entre sus colegas. Si fracasó en su primer matrimonio, del que tiene un hijo ya con veintitrés años, reincidió en el matrimonio con la mujer que le ha proporcionado la estabilidad sentimental que esperaba. El único problema desde hace meses es que han tenido que separarse… por culpa de la pandemia. Un fastidio. Lo han encarado con paciencia y buen hunor. Él ha perdido veinte kilos, pero no su carisma personal, la bonhomía que lo caracteriza fuera de su trabajo.

Y no, no es que hayan roto su vínculo, casados hará ahora seis años, en mayo de 2015 en Rocafort, localidad cercana a Valencia. Es que, en los días del confinamiento, viviendo el matrimonio en Madrid, se plantearon lo siguiente: él tenía que permanecer en la capital, donde representaba una obra de teatro. Y ella estaba muy pendiente de su longeva madre, que reside sola en Valencia, preocupada asimismo por los tres hijos habidos en anteriores matrimonios suyos. Así es que ambos no tuvieron inconveniente en acordar que Cuchita, que así llama a su mujer, se marchara a la capital levantina hasta que se dieran las condiciones para reunirse de nuevo en su hogar madrileño.

Juan Echanove, decíamos, había estado casado anteriormente con una actriz y profesora de yoga, Carmen Fernández Arbex. Eso fue a finales de la década de los 90. Tarifaron y se dijeron adiós. El hijo que tuvieron, Juan, estuvo siempre muy cercano a sus padres. El gran actor supo tenerlo cerca y vigilar su educación. Puede que por su afición a la gastronomía, su hijo se planteara su futuro y tras seguir unos cursos de Publicidad y Relaciones Públicas, se decantara por matricularse en la Escuela de Hostelería de Karlos Arguiñano, en Zarauz. Pasó cuatro años en Inglaterra, practicando el idioma y jugando al rugby, deporte que le entusiasmó siempre. Ya experto cocinero, Juan Echanove junior ha ensanchando sus conocimientos hosteleros en el obrador madrileño de John Torres. Y está destinado a tener su propio negocio cuando las circunstancias se lo aconsejen y, sobre todo, desaparezca el coronavirus, que tantos quebraderos de cabeza han ocasionado a los profesionales del sector. Y de tantos otros negocios, por supuesto.

Juan Echanove y Cuchita | Instagram

Si la primera esposa de Juan Echanove volvió a casarse en 2013, él mismo vivió alguna otra relación amorosa hasta conocer a quien iba a ser su actual compañera, Conchita (Cuchita) Lluch. Fue en la Casa de Campo madrileña, durante la celebración de Madrid Fusión, acontecimiento gastronómico para profesionales. Hasta allí acudieron Juan Echanove y su gran amigo Víctor Manuel, el cantautor asturiano. Ambos son buenos cocineros. Que lo diga Ana Belén, que así se abstiene de pisar muchos días la cocina de su casa. En los pasillos de esa feria gastronómica saludaron a muchos visitantes y, entre ellos, a Cuchita, entonces presidenta de la Gastronomía Valenciana. Intercambiaron, amén de saludos, números de teléfono. Juan y Cuchita simpatizaron, quedaron en verse lo antes posible. Y tras un corto noviazgo ya queda dicho que se desposaron en 2015. Era el segundo enlace del actor y el tercero de la gastrónoma levantina. Encantado de haberse unido a Cuchita, Juan Echanove la define así: "Me contagia su alegría de vivir". Ella está muy atada a su tierra, tenía una casa en Ibiza, pero la vendió para instalarse en otra de Jávea, donde Juan está feliz cuando allí veranean. Valenciana hasta la médula, Cuchita es en la actualidad Presidenta Ejecutiva de la Feria Mediterránea, y miembro de la Real Academia de Gastronomía. Ni que decir tiene que, aunque prime entre los dos el amor, la cocina es para ellos algo más que un tema de conversación diaria.

No nos olvidamos que Juan Echanove presentó en Televisión Española junto a su colega Imanol Arias los programas Un país para comérselo y El tren de la buena vida, amén de que ha publicado algún libro sobre el arte de la cocina y en la actualidad está al frente de un espacio para Amazon en la pequeña pantalla, titulado De la vida al plato.

Desde 1984 Juan Echanove está en activo como actor. Hijo de un ingeniero técnico de minas, dejó en tercer año la carrera de Derecho guiado por su vocación artística. Debutó en el cine en Tiempo de silencio, película basada en la novela de Luís Martín Santos, cuyo protagonista fue Imanol Arias. Allí sellaron una buena amistad. Echanove dio su primer salto a la popularidad cuando intervino con un papel relevante en Turno de oficio, serie televisiva al lado de Juan Luís Galiardo, cuyo personaje llamaba al de Juan "pedete lúcido". Desde entonces, con aquel trampolín, el actor madrileño fue incorporando personajes de mayor enjundia. En 1987 lograba un Goya al mejor secundario por Divinas palabras (donde de nuevo se reencontró con Imanol, y ya les diremos el por qué en la insistencia de esos reencuentros profesionales) y en 1994 otro "cabezón", como llaman al Goya, gracias a su feliz interpretación en Madregilda, en una cierta caricaturesca adaptación al personaje de Francisco Franco. A la densa y larga lista de apariciones en el cine, la televisión y el teatro de Juan Echanove hemos de agregar su más reciente presencia en los escenarios con La fiesta del chivo, cuyo argumento parte de la novela de Mario Vargas Llosa sobre la figura de Trujillo, el dictador dominicano, y en la pequeña pantalla en la serie Desaparecidos. Al margen de todos esos cometidos no nos olvidamos de su debut como cantante, enrolado con sus buenos compañeros y amiguetes Joian Manuel Serrat, Miguel Ríos, Ana Belén y Víctor Manuel en la gira Mucho más que dos, que realizaron en 1994.

Su paso por la serie Cuéntame... proporcionaría a Juan Echanove una inusitada popularidad. Porque quienes no lo recordaban por sus éxitos cinematográficos o no lo conocían del teatro gozaron de su buen quehacer, en el personaje de Miguel Alcántara, hermano del protagonista, Imanol Arias. De la noche a la mañana, después de unas largas temporadas, la productora despidió fulminantemente a Juan Echanove en 2017. A éste le proporcionó un serio disgusto, y un revés tanto profesional como económico. Nadie de los responsables ofreció una explicación. Los guionistas "mataron" a Miguel. Se dijo que Imanol Arias no hizo nada por defender la continuación del personaje de su amigo. Que es además compadre del leonés-vasco, padrino de uno de sus hijos. Años atrás ya se enfadaron una vez. Y parece que de nuevo se suscitó entre ambos un distanciamiento, acaso por malentendidos, celos o quién sabe qué. A día de hoy no sabemos si firmaron la pipa de la paz; puede que sí. Pero no se les ha visto más juntos en público, que sería la señal de que no interrumpieron los lazos de buenos colegas. A los ojos de los telespectadores quien más perdió fue Juan Echanove. Un hombre por lo común alegre. Aunque la vida también le haya dado algún palo, como cuando murió su hermano Javier, de cincuenta y siete años, víctima de un accidente de tráfico.

La vida sigue y Juan Echanove tiene por delante un futuro espléndido como actor y felicidad junto a Cuchita, en cuanto vuelvan a hacer vida familiar.