Descubren la traición a Rafa Mora que hunde todavía más a Antonio David Flores

Un incrédulo Rafa Mora descubrió el martes la traición de quien creía su compañero, Antonio David Flores, en una más de las polémicas que se le suman ahora mismo al ex de Rocío Carrasco.

El mazazo para el colaborador fue notable: "Me duele más de lo que imagináis", respondía Rafa Mora. "me juró por los hijos que él no había sido y le creí".

El ex guardia civil traicionó a su compañero insinuando que había sido desleal a Macarena, su novia, con otra mujer. Se reveló así el "chivato" que hizo que Macarena descubriese la citada infidelidad.

Ocurrió en la sección "Quiero dinero" de Sálvame, un espacio en el que los colaboradores respondían a preguntas comprometidas ante Kopérnica, una máquina capaz de detectar las emociones humanas.

Cuando llegó el turno de Antonio David Flores, y ante la pregunta de si había visto a Rafa Mora ser desleal a su novia, Antonio David dijo que no. Pero la máquina determinó claramente que mentía.

Rafa Mora trató de encajar la noticia como pudo. Aseguró que Antonio David Flores no tenía manera de saber eso porque nunca habían compartido tiempo juntos fuera del plató y no podía, por tanto, haber presenciado nada.

Kiko Hernández desveló entonces que fue el propio Antonio David quien propuso esa pregunta. "Esto es palabra de cúpula, la pregunta la facilitó Antonio David Flores a la dirección", dijo, apuntando a la intencionalidad de esta revelación que pilló desprevenido a Rafa Mora.

Entonces, la polémica fue notable. Macarena pasó por plató y Rafa Mora tuvo que afrontar su particular calvario para demostrar que no había sido infiel.