Fabiola Martínez aclara sus palabras sobre el divorcio de Bertín Osborne

El pasado miércoles Fabiola Martínez sorprendió asegurando que todavía no había firmado los papeles de divorcio con Bertín Osborne. La causa, muy poco habitual, era que no quería quedarse con más de lo que ella cree que le pertenece, es decir, agradecía la generosidad de su expareja pero aseguraba que quería recibir lo que a ella le perteneciese, no más.

Estas declaraciones han sido muy cuestionadas y ha aprovechado las cámaras de Europa Press para matizar qué es lo que quería decir en realidad.

Extendiéndose en esas declaraciones iniciales, pero dispuesta a no ser malinterpretada, Fabiola Martínez ha explicado que: "No quiero que me mantengan, nunca me he sentido una mantenida. He trabajado toda mi vida". De esta manera, la exmujer de Bertín Osborne no quiere aceptar los acuerdos económicos del divorcio, que le benefician porque: "Por mi manera de ser prefiero ser un poco prudente porque luego me siento agradecida y comprometida y no quiero que la relación esté basada en eso".

La tardanza en la firma del acuerdo de divorcio es por eso, no porque se replanteen tener una segunda oportunidad, tal y como ha comentado mucha gente: "Hemos tomado la decisión antes de que la relación se deteriorara. Hay cariño y respeto, él es una persona maravillosa y espero que él opine lo mismo de mí".