Rocio Carrasco no da su brazo a torcer: “He conseguido que mis hijos sufrieran un poco menos”

El cuarto episodio del docudrama de Rocío Carrasco trató diversos temas, entre ellos el divorcio y la posterior custodia de los hijos de la pareja. En la lucha mediática posterior, feroz desde los primeros momentos, apenas hubo espacio para los dos hijos en común, que no obstante aparecieron al final de la conversación.

Esgrimiendo una portada de Hola por la que aseguró haber cobrado una cantidad "nimia" para los estándares de la época, unos cinco millones de pesetas, Rocío Carrasco aseguró que sus hijos no pueden darle un titular suyo en el que hable mal de Antonio David: "Mis hijos no me pueden decir que en 25 años he hablado mal de su padre".

Su hija Rocío Flores, sin embargo y tal y como le recordaron, sí cree que su madre también cometió infidelidades. "Tiene que enterarse de que no. Hoy es diferente, mi hija es una mujer prácticamente adulta", dijo Rocío Carrasco sobre su hija.

La hija de Rocío Jurado siguió con su discurso, también relativo a sus hijos: "Todo lo que he hecho se me ha vuelto en contra. Prefiero pensar que no les he hecho daño y que con mi actitud he conseguido que sufrieran un poco menos. Por lo menos en esa edad y en esa etapa, que son tan frágiles y vulnerables", dijo entre lágrimas, admitiendo que quizá "se ha equivocado".

"Yo pretendía que mi separación fuese modélica, en todos los sentidos. Aunque no tenía ni quería tener nada con esa persona", aseguró para compararse con la conducta de su ex.

Los nuevos hermanos

Ortega y Rocío Jurado adoptaron a dos niños colombianos, Gloria Camila y José Fernando, por expreso deseo del torero, tal y como subrayó Rocío Carrasco en varias ocasiones. "Yo estaba encantadísima porque vinieran; a mi madre le hacían muy feliz porque estaba haciendo a Jose con eso. Ella ya tenía la etapa cubierta de maternidad pero José no".

Además, se jactó de haber ayudado a traer a esos hermanos con los que ya no se habla. "Por edad, sino tuvieran a nadie que les respaldara no hubiera podido adoptar a los niños. Necesitaban la firma de alguien. Esa persona que firma soy yo".