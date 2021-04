Los supuestos negocios de Antonio David con Rodríguez Menéndez que denuncia Rocío Carrasco

Rocío. Contar la verdad para seguir viva continuó una semana más con la hija de Rocío Jurado sacando a la luz sus miserias y atacando a su ex Antonio David Flores. La venganza de Rocío Carrasco se centró esta vez en la separación de la pareja a partir de julio de 1999 y la aparición del abogado Emilio Rodríguez Menéndez en el caso.

La noche del domingo abundó en acusaciones de Rocío Carrasco a su ex, entre ellos el robo de una caja fuerte en La Moraleja e incluso su campaña de terror a su madre Rocío Jurado, según ella incapaz de echar al exguardia civil de su casa incluso cuando la unión ya se había roto.

"Llegaba a casa a las dos de la mañana, mi madre tenía que abrirle, le decía a mi madre que llamase al servicio y le pusiese la cena y después no se la comía. Él jugaba con que ella no iba a hacer nada hiciera lo que hiciera y que él se iba a quedar ahí. Que mi madre no le iba a decir puerta. Porque mi madre no le adoraba, le temía como al demonio. No quería un escándalo", dijo la protagonista sobre las presuntas manipulaciones de su ex.

Cuando Rocío obtuvo la custodia de sus hijos menores ganando el pulso a Antonio David, que se tuvo que conformar con fines de semana alternos y proporcionar 140.000 pesetas mensuales para ambos niños, éste inició otro movimiento: "Seguir atemorizando a mi madre, a mí, a la familia, y no contento con eso, recurrió la sentencia a la Audiencia Provincial. Y para ese recurso del miedo se pasa al terror porque entra un personaje con contactos del esferas más bajas de la sociedad hasta las más altas: el abogado Emilio Rodríguez Menéndez".

Rodríguez Menéndez y Antonio David | Telecinco

Rodríguez Menéndez fue el responsable de filtrar vídeos comprometedores de periodistas y hasta de un falso Antonio Anglés, tal y como dijo Rocío Carrasco. Y a partir de ahí insinuó que ella y Fidel temieron por su vida, registrando a menudo su casa e incluso el coche. Con esta asociación "demostró no tener ningún tipo de escrúpulo", además de ser un "puto cobarde" que utilizó a otras personas para decir "lo que él quería decir y salir impune", dijo en referencia a Antonio David.

"Al padre impío le viene como anillo al dedo porque lo usa, lo utiliza para llevar a cabo lo que él quería", dijo sobre su ex. "Entonces pasó de infundir miedo a terror. Empecé a tener llamadas extrañas tanto de gente conocida como desconocida. Nuria Bermúdez llamó a mi casa para quedar conmigo y darme una información que me serviría para la separación. Era para seguir creando escándalo". A partir de la entrada de Rodríguez Menéndez y sus trampas, Rocío "miraba el coche, la casa, lo miraba todo, no sabíamos lo que nos podía pasar".

Rocío denunció que entonces todos los que tenía cerca "desaparecieron", todos salvo Fidel Albiac, a quien Antonio David acusó de narcotraficante y trata de blancas en la revista Dígame, publicación del corazón creada por Rodríguez Menéndez y en la que Antonio David ostentó el cargo de redactor jefe.

La pareja, finalmente, arremetió contra Rocío Jurado con una demanda de 1.000 millones de pesetas por unas declaraciones en un programa latinoamericano en las que creyó estar en publicidad, fuera de la emisión. Perdió, pero la cantante ya estaba muerta cuando salió la sentencia. "Mi madre se murió pensando que tenía que pagar mil millones por defender a su hija", dijo Rociíto a las cámaras de Telecinco, a modo de colofón del capítulo 5 del docudrama.