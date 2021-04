Amador Mohedano explica qué pasó realmente con la caja fuerte de Rocío Carrasco

Este domingo, Rocío Carrasco mencionó el supuesto robo de una caja fuerte de la casa familia de La Moraleja que ella atribuyó a Antonio David Flores. Un dato que Rosa Benito puso en entredicho y que ahora Amador Mohedano, en declaraciones a El Programa de Ana Rosa, desmiente.

El hermano de Rocío Jurado, que ya dudó de la versión de su sobrina la primera semana de emisión, asegura de hecho que el supuesto "robo" en realidad fue una orden de la cantante, el sacar de allí la caja fuerte, mientras su hija estaba en coma tras el accidente con Fidel Albiac. La causa, que Rocío ya no se fiaba de nadie: ni de Antonio David, ni de Fidel, ni -literalmente- del jardinero.

"Fuimos porque Rocío nos dijo 'id allí y la caja que tiene Rocío en el piso de La Moraleja os la lleváis", explicó Amador, que aseguró que entonces, tras años de polémicas con su hija y Antonio David, "desconfiaba en ese momento de todos".

Amador asegura que tanto en ese momento como en otros "lo único que he hecho en el tema de mi sobrina es lo que mi hermana me ordenara que hiciera". Él mismo supo de la caja cuando Rocío Jurado se la mencionó: "¡Yo no sabía ni dónde estaba!".

Rocío Jurado -declaró Amador en El Programa de AR- entonces incluso dudaba del jardinero, que era "el que tenia las llaves para entrar, salir y regar las plantas de La Moraleja", además de Antonio David y el propio Fidel, que resultó casi ileso del accidente y que antes de salir con Rocío -tal y como se recordó en el reportaje- lo hizo con Rocío Mestre, hija del peluquero de "la más grande" que también tuvo su presencia en la prensa rosa.

De modo que el supuesto robo que habló Rocío Carrasco fue simplemente una orden de su madre de sacar fuera de casa posibles documentos privados: "La caja fuerte estaba en un altillo de un armario, la metimos en el coche, nos fuimos y punto".